Inyección de 150 mdd

La fintech especializada en el financiamiento de comercio exterior para empresas mexicanas y sus cadenas de suministro, MUNDI, anunciará el cierre de una nueva línea de crédito por hasta 150 millones de dólares otorgada por Column, banco estadounidense con licencia nacional que provee infraestructura financiera regulada. Esta operación representa el primer acuerdo crediticio de Column con una firma de tecnología financiera enfocada en el comercio transfronterizo en México.

Con este recurso, sumado a renovaciones recientes de deuda, la cartera de cuentas por cobrar de la plataforma escalará hasta 325 millones de dólares, duplicando con creces su capacidad operativa previa para respaldar a los exportadores nacionales.

El movimiento adquiere relevancia en medio de la revisión en curso del T-MEC, coyuntura donde los empresarios enfrentan volatilidad en el mercado de América del Norte.

Martin Pustilnick, cofundador y CEO de MUNDI, destacó que la alianza con Column permitirá disponer de recursos diariamente y en minutos para dotar de capital de trabajo y velocidad a las cadenas de suministro. Por su parte, Brian Fishbein, director de Inversiones de Column, enfatizó que la infraestructura del banco acelerará el flujo de capital hacia el sector exportador, fortaleciendo el ecosistema productivo de la región.

Salto tecnológico

J. García López, dirigido por Manuel Ramírez, alcanzó la digitalización del 85 por ciento de sus procesos tras una inversión superior a 20 millones de pesos en desarrollos tecnológicos, con la meta de llegar al 100 por ciento en cuatro años sin perder el enfoque humano. Este avance captó la atención de firmas internacionales como Grupo Albia de España, Abogados Internacionales de Estados Unidos y AsisteYa de Colombia, cuyas delegaciones visitaron a la compañía para conocer sus sistemas de automatización en tiempo real (Kiwi, Leader y SOFI) y la integración de modelos de inteligencia artificial en la gestión de servicios funerarios.

Jairo Correa, representante de AsisteYa, destacó que las soluciones desarrolladas en México ofrecen herramientas aplicables en otros mercados de la región para profesionalizar la atención al cliente. La visita coincidió con la participación de la empresa en FUNEXPO LATAM 2026 en Chile, foro donde Ramírez presentó las tendencias tecnológicas que están transformando la industria y fortaleciendo la competitividad del sector en América Latina.

Megainversión

Al cumplir un siglo en el país, la Industria Mexicana de Coca-Cola (IMCC), integrada por Coca-Cola México, ocho grupos embotelladores, Jugos Del Valle-Santa Clara y PetStar, reafirmó su compromiso con el mercado nacional. Louis Balat, presidente de Coca-Cola México, destacó que la red está vinculada a más de 1.7 millones de empleos directos e indirectos y tiene presencia en más de 1.2 millones de pequeños negocios. La firma respaldará esta trayectoria con una inversión de 6 mil millones de dólares anunciada en 2026, de los cuales más de 2 mil millones de dólares se destinarán a modernizar y digitalizar más de un millón de tienditas. En materia ambiental, proyecta para 2035 regresar el 100 por ciento del agua usada en zonas de alto estrés hídrico e incorporar hasta un 40 por ciento de material reciclado en empaques.

Anuncian fusión

En una transacción en efectivo y acciones valorada en 915 millones de dólares, Dynatrace, compañía dirigida a nivel mundial por Rick McConnell, adquirirá Arize, líder en observabilidad de IA, que combina una sólida marca para desarrolladores y una próspera comunidad de código abierto que los equipos necesitan para detectar anomalías, medir la calidad de los resultados y validar continuamente el comportamiento de la IA.

Nos explican que esta compra ofrecerá a los clientes evaluar, operar y mejorar continuamente las aplicaciones de IA, desde el desarrollo hasta la producción a gran escala.

La observabilidad de IA es una de las categorías de más rápido crecimiento en el ámbito de los negocios, con una proyección de superar los 10 mil millones de dólares para 2030, y es fundamental para la estrategia de crecimiento de Dynatrace.

Los fundadores de Arize, Jason Lopatecki y Aparna Dhinakaran, se incorporarán a Dynatrace tras el cierre de la operación, y Jason seguirá liderando el equipo de Arize reportando directamente a Rick McConnell.