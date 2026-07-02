¿Quién controla el precio del viaje?

La temporada alta de movilidad que trajo consigo el Mundial reabre una pregunta incómoda para el usuario: ¿quién controla realmente el precio de un viaje, un algoritmo opaco o la persona que lo solicita? Un estudio de Oxford Economics, “The Economics of Fare Negotiation”, publicado en febrero de este año, ofrece evidencia sobre cómo el modelo de negociación de tarifas está cambiando esa respuesta en México.

“Cuando seis de cada 10 conductores nos dicen que la negociación les da una compensación más digna, confirmamos que el problema nunca fue la tecnología, sino quién tiene el control sobre el precio”, señaló Rafael Garza, director general de inDrive en México.

En México el 52 por ciento de los pasajeros confirma que los viajes con tarifa negociada resultan más accesibles que en plataformas con precios impuestos, de acuerdo con Oxford Economics.

Además, el 51 por ciento de los usuarios afirma que la negociación les facilita encontrar un viaje ajustado a su presupuesto en momentos de alta demanda y el 64 por ciento de los usuarios en Latinoamérica declaró haber realizado más viajes gracias a la posibilidad de negociar la tarifa, lo que sugiere que el modelo no solo redistribuye usuarios, sino que activa el mercado.

Ahora, del lado de los conductores, 65 por ciento considera que la negociación les permite obtener una compensación más digna, y 74 por ciento valora las opciones de pago directo (efectivo y transferencias) por la certidumbre que brindan sobre sus ingresos.

En este sentido, la demanda de viajes en plataformas como inDrive ya muestra el peso de esta temporada: creció 37 por ciento en Guadalajara, 26 por ciento en Monterrey y 17 por ciento en Ciudad de México, por encima del 22 por ciento que generaron eventos masivos como los conciertos de Bad Bunny.

Alianza de altura tecnológica

Quienes andan muy activos consolidando un espacio clave para la intersección de las finanzas, la tecnología y la innovación son Denisse Montesinos, presidenta de Mujeres en Finanzas (MEF), y José Segarra, CFA, FRM, presidente de la CFA Society México.

Ambas organizaciones impulsaron una nueva edición de Moonlit Conversations, un foro anual que desde 2022 se ha posicionado como un referente estratégico para la transformación digital en finanzas, con un foco de diversidad de género en el sector.

Para este año, Laura Herrera de CFA Society y Ana Cristina Mellado de MEF, pusieron foco en el poder de los datos y la gestión de la función financiera, abordando su impacto directo en la rentabilidad y seguridad corporativa desde las perspectivas empresarial, tecnológica y regulatoria.

El evento, que ya es un imperdible para el ecosistema de inversión, contó con la participación de figuras de la talla de Karla Galván, Stat & Tax Controller en Microsoft; Jorge Pérez, managing director de Business Data Scientists; y Angélica Arana, quien es un referente de la transformación digital en el sector financiero en México; además de estaciones interactivas de tecnología avanzada (Demo Corners). Sólida mancuerna.

Miradas al Mañana

Samsung México y el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM recientemente presentaron a los ganadores de su convocatoria “Miradas al Mañana”, una iniciativa que reunió conversaciones en torno a la tecnología desde el ámbito universitario.

El evento estuvo encabezado por Shawn Lee, vicepresidente Corporativo y Presidente de Consumer Electronics Samsung. La convocatoria reunió a estudiantes de 27 licenciaturas y 16 escuelas y facultades de la UNAM de distintas regiones del país, quienes presentaron propuestas sobre ética en la inteligencia artificial, sostenibilidad, accesibilidad e innovación en tecnologías como las pantallas Samsung libres de cadmio y el estándar Real QLED (Tecnología Quantum Dot Real). Los proyectos fueron evaluados por un jurado multidisciplinario integrado por especialistas de la UNAM y representantes de Samsung. La iniciativa refleja el interés por fortalecer el vínculo entre la academia y la industria alrededor de los desafíos que plantea el desarrollo tecnológico, e incorpora la visión de estudiantes de distintas disciplinas a una conversación que gana relevancia conforme estas tecnologías evolucionan.