Blindaje millonario de Bitso

Bitso Business, la unidad B2B de Bitso dirigida por Daniel Vogel como CEO y fundador, eligió a Sumsub, plataforma global de verificación donde Miguel González opera como director general para México, para automatizar su incorporación de empresas.

La alianza optimiza la infraestructura de cumplimiento y seguridad digital en México y América Latina, donde el grupo financiero atiende a más de 10 millones de usuarios y más de 2 mil clientes institucionales.

Durante 2025, Bitso Business procesó un volumen anualizado de pagos de 82 mil millones de dólares en la región.

Con esta integración tecnológica, la firma automatizará la mayor parte de su proceso de validación corporativa, realizando verificaciones en tiempo real de registros empresariales, detección de documentos alterados, extracción de datos de Beneficiarios Finales y cotejo inmediato contra listas internacionales de sanciones y de Personas Políticamente Expuestas (PEP).

La nueva alianza, le permite a Bitso realizar validaciones en tiempo real de registros corporativos y la extracción automatizada de datos de beneficiarios finales, la detección de documentos alterados o manipulados, así como verificaciones automáticas contra listas internacionales de sanciones, listas de vigilancia regulatoria y bases de datos de Personas Políticamente Expuestas (PEP), centralizando los controles de incorporación y cumplimiento en una sola plataforma.

El acuerdo resulta estratégico y sienta las bases para incorporar nuevos módulos de verificación y cumplimiento, conforme continúe la expansión de Bitso.

De la Fed a Anthropic

El expresidente de la Reserva Federal y Premio Nobel de Economía, Ben Bernanke, fue nombrado integrante del fideicomiso de beneficio a largo plazo de Anthropic, un órgano de supervisión independiente diseñado para garantizar que la empresa equilibre el interés social con el de sus inversionistas. Bernanke, quien lideró la Fed durante la crisis financiera de 2008, aportará su experiencia en un momento de alta preocupación global sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo y los riesgos de una burbuja financiera en el sector tecnológico. Como parte de esta estructura de gobernanza única, el exfuncionario y los otros tres fideicomisarios —quienes no poseen participación financiera en la firma— tienen la facultad de nombrar y destituir a la mayoría de los miembros del directorio. La incorporación de Bernanke se da mientras Anthropic, valuada cerca de 1 billón de dólares, alista su oferta pública inicial para finales de este año, tras haber superado recientes tensiones regulatorias con el gobierno estadounidense en materia de ciberseguridad.

Batalla por cerveza Ultra

En 2018, HEINEKEN México identificó una tendencia hacia cervezas más ligeras y lanzó Amstel Ultra, propuesta que consolidó una nueva categoría en el mercado cervecero mexicano. Sin embargo, este crecimiento dio origen a una controversia jurídica sobre los elementos de identidad visual asociados a estas bebidas, convirtiéndose en el litigio de propiedad intelectual más relevante de la industria en el país.

Para el consumidor, una cerveza “Ultra” se reconoce por una combinación de atributos visuales y etiquetas que describen un perfil más ligero que la categoría “Light”, funcionando la palabra “Ultra” como un término descriptivo de la categoría. En 2025, los Tribunales Federales resolvieron que la comercialización de Amstel Ultra evita el monopolio del sector por un solo competidor y descartaron que su semejanza cause confusión en el público.

Esta determinación judicial sentó un precedente a favor de la libre competencia en México.

A nivel internacional, en mercados como Brasil, Colombia, Reino Unido y Australia, diversas marcas coexisten utilizando la palabra “Ultra” y empaques similares sin implicar confusión sobre su origen empresarial.

Aunque el máximo tribunal ya emitió un pronunciamiento central, el expediente sigue abierto y bajo una nueva revisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Tras ocho años de procedimiento técnico ante la Sala Especializada y el Poder Judicial Federal, el veredicto definitivo podría fijar criterios de propiedad intelectual aplicables a otras industrias comerciales, mientras el producto se mantiene en el mercado nacional de forma regular.