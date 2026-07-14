Dos tipos de cuidado

Uno es campeón del mundo; el otro también. Ambos han sido subcampeones. Son los dos máximos goleadores de la historia: el primero acumula 21 tantos en Copas del Mundo; el segundo lo sigue con 20. Son Lionel Messi y Kylian Mbappé.

Su rivalidad fue el plato fuerte de la final de Catar 2022. Entre 2021 y 2023 vistieron la misma camiseta, la del Paris Saint-Germain, pero en dupla su letalidad resultó escasa: se les negó la Champions.

Messi, aquel chico de Rosario que llegó al Barcelona bajo tratamiento de hormona de crecimiento para no padecer baja talla, juega su última Copa del Mundo a los 39 años. Sólo él, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa fueron convocados a seis mundiales. En el torneo de su despedida, acumula ocho goles en seis partidos. Lidera, además, las asistencias a gol en mundiales: 10.

Mbappé, el niño que creció en un suburbio de inmigrantes al norte de París, tiene un récord extraño: marcó tres goles, un hat-trick, en la final de 2022 y otro en la tanda de penaltis, pero tal hazaña no bastó para dar el título a su equipo. Fue, eso sí, campeón goleador con ocho tantos; ahora lleva siete. Salvo infortunios −toquemos madera−, saltará a las canchas en el Mundial de 2030: a la caza de nuevas proezas.

Messi y Mbappé, qué regalo del futbol.

¿Se enfrentarán Argentina y Francia en la final del domingo? Si Kane o Yamal no disponen lo contrario.