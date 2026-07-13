‘El bidón de Branco’: La historia del ‘agua bendita’ que Argentina usó para ganar contra Brasil en 1990

Uno de los episodios más recordados de la selección de Argentina en la historia del Mundial es el famoso ‘bidón de Branco’, la botella de agua que tomó el brasileño durante el Mundial de Italia 1990 y que, supuestamente, tenía agua adulterada.

“Galíndez, el masajista de Argentina, me dio algo para tomar. Y esto es una cosa que va a quedar en la historia del futbol, porque yo tuve problemas serios. No sé qué preparado tenía aquella agua, porque después de que bebí comencé a quedar tonto”, dijo el brasileño en una declaración televisiva para TyC Sports.

¿Qué tenía el famoso ‘bidón de Branco’ en el Mundial de Italia 1990?

Repeticiones del partido de la época revelaron detalles curiosos al respecto. Todo ocurrió tras una fuerte falta sobre Pedro Troglio, por lo que ingresaron al campo las asistencias médicas de Argentina. Momentos después, Diego Armando Maradona también fue atendido.

Como ocurre en estos casos, algunos jugadores se acercaron a beber del agua que traen los médicos en sus maletines y Branco recibió agua de una botella verde, mientras que las de los jugadores argentinos eran transparentes.

En una conversación con TyC Sports, Maradona confirmó que la botella distinta contenía algún tipo de droga y explicó que Branco, con quien tenía buena relación, lo culpó por lo ocurrido.

“En la barrera me miraba y me decía: ‘Diego, vos tenés la culpa’”, explicó. “Se dieron cuenta justo, pero Branco se la tomó toda (...). Iban los dos micros: yo me senté adelante y Branco se sentó adelante y, desde el micro de enfrente, me hacía (señalándolo) y yo le decía: ‘No, Branquito’, todo bien (...), pusieron la droga (...), alguien picó un tranquilizante y se pudrió todo”, relató entre risas el ‘Pelusa’.

Maradona aseguró que Branco lo acusó de adulterar el agua (Foto: Cuartoscuro). (Cuartoscuro)

El exdefensor Óscar Ruggeri justificó lo ocurrido en una emisión del programa 90 Minutos de Fox Sports como algo de lo que hay que tener precaución en el futbol: “Vos no podés tomar agua del visitante, sos muy pelotudo... tomá de la tuya, nosotros teníamos una ‘vitamina’ por ahí... que tomen la de él”, reaccionó luego de que le preguntaran sobre Branco.

José Basualdo contó para ESPN que Branco se quejó sobre lo ocurrido pero el silbante no le entendía: “Nos salvó porque era francés el árbitro, pero él decía: ‘¡Agua mala!’ y el árbitro no entendía. Él repetía: ‘Argentina, ¡agua mala!’”. En respuesta, recordó entre risas: “(Le dijimos) ‘no, hermano, está bien el agua’, y nos reíamos. Después me tocó jugar con Resto del Mundo con él y le poníamos un bidón así (al lado)”.

Basualdo además contó que esa no fue una ocasión extraordinaria en la que llevaban una botella de ese tipo y que, además, ellos jamás tomaban agua del rival por indicaciones de su entrenador: “(Carlos) Bilardo nos tenía a cada rato diciendo: ‘Nunca tomemos nada ni agarremos nada del rival’”.

Argentina ganó el pase a cuartos de final en ese juego con un gol del entonces joven Claudio Caniggia, quien recibió un genial pase entre líneas de Maradona que lo dejó solo frente al portero Cláudio Taffarel, a quien amagó antes de enviar el balón al fondo de la portería.

Sin embargo, el episodio también quedó en la historia del futbol como una de las mayores polémicas del Mundial, apenas cuatro años después de que Argentina conquistó el título de México 1986 con la recordada ‘Mano de Dios’.