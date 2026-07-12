Argentina vs. Inglaterra: Así va el historial de una intensa rivalidad en Mundiales

Messi y Kane chocan en las semifinales del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: AP).

Cuando hablamos de Argentina vs. Inglaterra, lo más probable es que nos remontemos a México 1986, cuando en cuartos de final Diego Armando Maradona firmó su partido más recordado con ‘la Mano de Dios’ y ‘el Gol del Siglo’; sin embargo, esta añeja rivalidad ya ha tenido cinco ediciones mundialistas y, en las semifinales de la Copa del Mundo 2026, se vivirá la sexta.

En lo político, este partido también tiene un gran simbolismo. Y es que con este duelo futbolístico muchos aficionados tienen en mente la Guerra de las Malvinas, que en 1982 provocó cerca de 900 bajas en una victoria militar para Reino Unido, que actualmente administra el territorio.

Argentina avanzó en tiempos extra ante Suiza. [Fotografía. EFE]

¿Cómo va el historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales?

Argentina e Inglaterra se han enfrentado 14 veces, con un saldo de seis victorias inglesas, cinco empates y apenas tres triunfos albicelestes.

Pero en la Copa del Mundo han chocado cinco veces: Inglaterra ganó tres partidos y Argentina dos. La primera ocasión fue en Chile 1962, cuando los ‘Tres Leones’ vencieron 3-1 en la fase de grupos con goles de Ron Flowers, Bobby Charlton y Jimmy Greaves; José Sanfilippo descontó para los sudamericanos.

En el Mundial de Inglaterra 1966, los locales ‘recetaron’ de nuevo a la Albiceleste en cuartos de final en la mítica cancha de Wembley. Al minuto 78, Geoff Hurst hizo el único gol del partido que dio el pase a las semifinales al equipo que conquistaría su primera y, hasta el momento, única Copa Mundial de la FIFA.

El duelo cumbre de la rivalidad llegó en México 1986. Cuatro años después de la Guerra de las Malvinas, Maradona hizo un doblete en la cancha del Estadio Azteca que dio el pase a la selección que terminaría proclamándose campeona del mundo. Gary Lineker descontó para los ingleses.

En Francia 1998, se reencontraron en los octavos de final. Empataron 2-2 y Argentina avanzó a cuartos tras imponerse en la tanda de penales. Gabriel Batistuta y Javier Zanetti anotaron por la Albiceleste; Alan Shearer y Michael Owen lo hicieron para Inglaterra.

Pero los ingleses recuperaron la ventaja en el historial cuatro años más tarde, cuando se impusieron 1-0 gracias a un gol de David Beckham en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, edición en que Argentina no superó esta primera etapa por última vez hasta la actualidad.

Harry Kane lidera como capitan y goleador a Inglaterra en el Mundial. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Argentina e Inglaterra chocan por sexta vez en un Mundial

El próximo miércoles 15 de julio, Inglaterra y Argentina se enfrentarán en el Estadio Atlanta, en Estados Unidos, por las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra llega tras vencer a Noruega gracias a un gol del jugador del Real Madrid Jude Bellingham en tiempos extras para poner el 2-1 en favor de los ingleses.

Argentina también recurrió al alargue. Ganó 3-1 a Suiza con goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez en los tiempos extras para sellar el pase de la Albiceleste.

Lionel Messi llega como el estandarte del equipo de Scaloni. Con 39 años, el delantero argentino es el máximo goleador del torneo con ocho tantos, empatado con Kylian Mbappé.

Por Inglaterra, Harry Kane y Bellingham son los elementos más peligrosos en ofensiva: cada uno ha marcado seis goles en la misma cantidad de partidos disputados.

De acuerdo con el diario The Athletic, los pronósticos y las casas de apuestas colocan a Inglaterra como ligero favorito sobre Argentina, que saldrá a defender su condición de vigente monarca tras su victoria en Qatar 2022.