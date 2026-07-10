Semifinales del Mundial 2026 AL MOMENTO: Así van todos los cruces

Las semifinales del Mudial 2026 se juegan entre el martes 14 y el miércoles 15 de julio. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/ EFE)

Aunque la Selección Mexicana quedó fuera del Mundial 2026 tras perder 3-2 frente a Inglaterra en los octavos de final, la Copa del Mundo continúa con una de sus fases más importantes. El torneo entra a las semifinales, en donde cuatro selecciones buscan clasificar a la final del campeonato.

El primer equipo que aseguró su lugar entre los cuatro mejores fue Francia. La selección dirigida por Didier Deschamps derrotó 2-0 a Marruecos en los cuartos de final, un resultado con el cual Les Bleus mantuvo su paso perfecto de cara a la semifinal.

Esta etapa arrancan a partir del martes 14 de julio, después de que el sábado concluyan los últimos partidos de cuartos de final. Ese día Noruega se medirá ante Inglaterra en el Estadio Miami, mientras que Argentina y Suiza harán lo propio en Kansas City.

Francia fue la primera selección en clasificar a las semifinales del Mundial 2026. (Foto: EFE).

¿Quiénes ya clasificaron a las semifinales del Mundial 2026? Así van los cruces AL MOMENTO

Después de las primeras jornadas de cuartos de final, Francia y España aseguraron su presencia en las semifinales del Mundial 2026. Al respecto, Ousmane Dembélé compartió que llegar a esta instancia para él es algo excepcional.

“Estoy muy contento. Sabemos que jugar una semifinal de un Mundial es algo excepcional. Es la tercera consecutiva con la selección francesa desde que estoy en el equipo y estoy muy feliz por esta clasificación”, comentó para la prensa.

Los otros dos boletos quedan pendientes y se definen la tarde de este sábado. Por ahora, los cruces van de la siguiente manera.

¿Cuándo se juega el partido por el tercer puesto y la final del Mundial 2026?

Después de las semifinales, el calendario contempla dos partidos más para cerrar la Copa del Mundo. El primero corresponde al duelo por el tercer puesto, que enfrenta a las selecciones derrotadas en la ronda previa.

Ese encuentro está pactado para el sábado 18 de julio a las 15:00 horas. Los participantes permanecen por definir y el escenario es el Estadio Miami. La transmisión para México corresponde únicamente a ViX.

Partido : Juego por el tercer lugar

: Juego por el tercer lugar Fecha : sábado 18 de julio

: sábado 18 de julio Hora : 15:00 horas (tiempo del centro de México)

: 15:00 horas (tiempo del centro de México) Dónde ver: ViX

La gran final del Mundial 2026 tiene lugar el domingo 19 de julio. El partido inicia a las 13:00 horas en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde queda definido el nuevo campeón del torneo. La transmisión está disponible por TUDN, Las Estrellas, Canal 5, TV Azteca, ViX y Nueve.

Partido: Final del Mundial 2026

Final del Mundial 2026 Fecha: domingo 19 de julio del 2026

domingo 19 de julio del 2026 Hora: 13:00 horas

13:00 horas Dónde ver: TUDN, Las Estrellas, Canal 5, TV Azteca, ViX y Nueve

Argentina llega como la selección que defiende el campeonato conseguido en la edición anterior. El equipo sudamericano conquistó el título en Qatar 2022 tras empatar 3-3 con Francia y quedarse con la victoria 4-2 en la tanda de penales. Ahora busca mantenerse en carrera para intentar revalidar la corona en el Mundial 2026.