¿Cuánto debe Alonso ‘N’ a Pemex? FGR explica por qué se frena el pago millonario por caso Agronitrogenados

¿Qué pasa con Alonso Ancira? FGR detalla el obstáculo que impide avanzar en el caso Pemex. (Cuartoscuro)

Las acciones penales en contra de Alonso ‘N’, expropietario de Altos Hornos de México (AHMSA), permanecen detenidas por dos procedimientos de apelación pendientes de resolución, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Esta situación frena el tercer y último pago del acuerdo reparatorio por la venta con sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración de Emilio ‘N’.

En total, Alonso ‘N’ adeuda 112 millones 497 mil 990 dólares, monto que debía cubrir el 30 de noviembre de 2023. Sin embargo, justificó el incumplimiento con un supuesto proceso de capitalización y reestructuración financiera de su empresa.

Esta situación llevó a negociar una prórroga, que el Consejo de Administración de Pemex aprobó hasta el 30 de noviembre de 2024 y que posteriormente ratificó un juez de control.

¿Qué frena el pago del adeudo de Alonso ‘N’ a Pemex?

En junio de 2024, un juez de control reservó la aprobación definitiva del convenio debido a la suspensión derivada de un juicio de amparo promovido por Emilio ‘N’.

En noviembre de 2025, un juez negó el amparo promovido por el exdirector de Pemex; sin embargo, presentó un recurso de revisión que prolongó el proceso. En junio de 2026 se confirmó la negativa del amparo.

“No obstante, existen dos procedimientos de apelación que están pendientes de resolución en un tribunal colegiado, lo que impide la prosecución del procedimiento penal para Emilio ‘N’ y Alonso ‘N’”, reiteró la Fiscalía General de la República.

Alonso ‘N’ fue acusado de vender la planta de fertilizantes Agronitrogenados con un sobrecosto de 200 millones de dólares y de entregar un presunto soborno de 3.5 millones de dólares a Emilio ‘N’ para concretar la transacción.

¿Dónde está Alonso ‘N’?

El expropietario de AHMSA, Alonso ‘N’, no se encuentra en México. Pese a enfrentar un proceso penal, reside en Estados Unidos, recordó la presidenta Claudia Sheinbaum este 10 de julio.

Recientemente, los abogados del empresario difundieron un posicionamiento en el que aseguran que su cliente no tiene responsabilidad sobre el adeudo con Pemex.

También señalaron que la deuda de 112 millones 497 mil 990 dólares está garantizada con acciones y bienes de AHMSA. No obstante, sostuvieron que la empresa permanece en quiebra y fuera de operación desde hace varios años.

Además, acusaron al gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador de bloquear una operación para reactivar Altos Hornos de México con apoyo del fondo Argentem Creek Partners, el cual, según su versión, asumiría los pasivos de la empresa junto con inversionistas de Taiwán.

“Hoy Pemex es un acreedor más dentro de la masa concursal y los anteriores propietarios de las acciones no tienen ninguna responsabilidad frente a esa deuda, que está garantizada por acciones y bienes de la empresa, ahora quebrada y fuera de operación”, señalaron.