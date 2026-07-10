¿Por qué la guerra en Irán amenaza a las cosechas de Brasil y Argentina, los ‘graneros’ del mundo?

Además del repunte del conflicto entre EU e Irán, los pronósticos anticipan que el fenómeno de El Niño afectaría las cosechas.

Brasil y Argentina, dos potencias agrícolas del hemisferio sur, enfrentan riesgos para el abastecimiento de fertilizantes, mientras el frágil alto el fuego entre EU e Irán se debilita justo antes de la temporada de siembra.

El ingreso de buques al golfo Pérsico —una región que concentra cerca de un tercio de las exportaciones mundiales de urea— se redujo a un mínimo desde finales de junio, luego de que las tensiones repuntaran por una serie de ataques iraníes contra embarcaciones que transitaban el estrecho de Ormuz.

Datos de Kpler y Bloomberg muestran que, desde el 30 de junio, solo cuatro buques vacíos contratados para cargar fertilizantes atravesaron el estrecho rumbo al golfo. Dos de ellos ya cargaron la mercancía, pero aún no han zarpado.

Antes del conflicto, entre 20 y 40 buques cargaban fertilizantes cada semana en la región del golfo. Esa cifra ahora se redujo a unos cinco buques semanales, según Serena Piazzo, analista del mercado de transporte marítimo de carga seca de la corredora naviera Ifchor Galbraiths.

¿Como afectará el fenómeno de El Niño este 2026?

“Si este realmente es el fin del alto el fuego entre EU e Irán, el mayor problema para el mercado de fertilizantes será la confianza de las navieras”, afirmó.

“Si consideran que atravesar el estrecho de Ormuz para cargar fertilizantes es demasiado riesgoso, esos cargamentos no llegarán a sus clientes internacionales”.

El momento es especialmente delicado. Los pronósticos anticipan un fenómeno de El Niño excepcionalmente intenso, que aumenta los riesgos climáticos para agricultores que ya enfrentan interrupciones en el suministro de fertilizantes y mayores costos energéticos por la guerra con Irán.

Brasil y Argentina están entre los mayores exportadores agrícolas del mundo, por lo que cualquier impacto sobre su producción repercute en los precios mundiales de los alimentos.

¿Por qué la inestabilidad del alto al fuego afecta las cosechas?

Las importaciones brasileñas de urea cayeron 32 por ciento en el primer semestre de 2026 porque “los agricultores retrasaron sus compras y optaron por fertilizantes nitrogenados más económicos durante el momento más intenso del conflicto”, dijo Alexis Maxwell, analista sénior de agricultura de Bloomberg Intelligence.

“Con un alto el fuego cada vez más inestable, el acceso a la urea producida en Oriente Medio parece más lejano, lo que refuerza la decisión de Brasil de seguir postergando las compras”.

Al terminar la temporada de siembra en el hemisferio norte y cuando la guerra con Irán parecía encaminarse a una resolución, los precios de la urea habían borrado a mediados de junio la prima generada por el conflicto. Ahora, con la demanda de Brasil y Argentina en aumento, los precios en Nueva Orleans vuelven a subir. Al 3 de julio acumulaban un alza de más del 3 por ciento, con lo que rompieron una racha de cinco semanas de caídas.

El tráfico de buques de carga seca por el estrecho de Ormuz sigue muy por debajo de los niveles previos al conflicto, pese a la salida de numerosas embarcaciones en los primeros días posteriores al alto el fuego. Esto sugiere que hay menos buques disponibles para transportar fertilizantes.

Es un giro respecto de los primeros días del conflicto, cuando decenas de buques quedaron varados dentro del golfo.

En la práctica, actuaban como almacenamiento flotante, lo que permitió a los productores mantener la actividad. Ahora, mientras EU e Irán vuelven a intercambiar ataques aéreos, es probable que las navieras se muestren aún más reacias a cruzar el estrecho de Ormuz para cargar nuevos embarques.

“Las restricciones siguen siendo logísticas y de transporte, relacionadas con los fletes y los seguros marítimos, más que con la producción”, señaló Maria Antip, analista de precios de fertilizantes de Bloomberg Green Markets.