Veracruz triplica superficie de maíz atendida con programa integral para el campo

Esta estrategia beneficia de manera directa a productores de los municipios de Playa Vicente, Isla, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista y Santiago Sochiapa. (Foto: Especial)

El Gobierno de Veracruz ha privilegiado el apoyo y la tecnificación del campo para aumentar su producción y alcanzar la autosuficiencia alimentaria impulsada por el Gobierno federal.

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Veracruz se mantiene entre las entidades con mayor fortaleza del sector primario al ubicarse entre los primeros lugares nacionales por el valor agregado de las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras, con una generación superior a 84 mil millones de pesos, lo que consolida al campo como uno de los principales motores de la economía estatal.

De ahí que la gobernadora Rocío Nahle García haya instruido la adquisición de semillas, maquinaria agrícola y la entrega de apoyos económicos directos a los productores de la entidad para fortalecer la producción de maíz.

En ese sentido, se estableció como estrategia del Gobierno estatal para el campo incrementar la producción de maíz, mecanizar las labores agrícolas con la compra de tractores de uso comunitario, facilitar el financiamiento a productores y fortalecer la productividad y comercialización de los productos agropecuarios.

Con el Programa Integral de Impulso a la Producción de Maíz, se logró pasar de 20 mil a 60 mil hectáreas de siembra del grano durante el primer año de la administración, lo que representa un crecimiento del 200 por ciento en la cobertura del programa.

Esta estrategia beneficia de manera directa a productores de los municipios de Playa Vicente, Isla, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista y Santiago Sochiapa, considerados una de las principales regiones productoras de maíz en la entidad. Como parte del programa también se han distribuido 60 mil bultos de semilla mejorada, acompañados de financiamiento para la adquisición de insumos.

Además, se brinda acompañamiento técnico por especialistas y coordinación con compradores para garantizar una comercialización más justa del grano y mejorar la rentabilidad de los productores.

Se adquieren tractores comunitarios

El Gobierno de Veracruz adquirió hasta el momento 100 tractores comunitarios, los cuales apoyan a pequeños productores con menos de 10 hectáreas, evitando que tengan que alquilar esta maquinaria y reduciendo sus costos de producción.

La incorporación de estos equipos forma parte de una inversión cercana a 40 millones de pesos, destinada además a la adquisición de rastras, sembradoras, motocultores, arados e implementos para la preparación de suelo.

El Programa Estatal de Tractores Comunitarios, con presencia en diversas regiones de la entidad, establece que estas unidades son propiedad del Estado y se prestan a los productores mediante calendarios de uso, permitiendo optimizar recursos y ampliar el acceso a la mecanización para pequeños productores.

De igual forma, la gobernadora Rocío Nahle García instruyó la adquisición de otra maquinaria agrícola e implementos para fortalecer la capacidad productiva del campo y disminuir los costos de preparación de las tierras de cultivo.

Los productores veracruzanos también han sido beneficiados con la entrega de apoyos directos, sin intermediarios, principalmente aquellos con menos de 10 hectáreas, fortaleciendo la liquidez de las unidades de producción y la permanencia de la actividad agrícola.

Como parte de la estrategia integral para fortalecer el sector primario, el Gobierno del Estado también incorporó dos trilladoras combinadas para granos básicos, seis líneas automatizadas de cribado y encostalado, así como siete líneas de ensilaje para la actividad ganadera, infraestructura que permitirá mejorar los procesos de cosecha, reducir costos y generar mayor valor agregado para los productores.

Finalmente, las autoridades destacaron la entrega de casi 90 millones de pesos en apoyos directos a más de 20 mil pescadores y acuicultores veracruzanos, lo que representa un avance del 90 por ciento del programa, como parte de la política estatal para fortalecer al sector primario y contribuir al desarrollo económico de las regiones rurales de Veracruz.