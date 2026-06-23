Inversión federal fortalece desarrollo de Veracruz con respaldo del gobierno de Sheinbaum

El Gobierno de México anunció una inversión histórica de 190 mil millones de pesos para Veracruz durante el presente sexenio, destinada a impulsar proyectos estratégicos de petroquímica, fertilizantes, infraestructura carretera, obras hídricas y fortalecimiento del sistema de salud, con lo que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum refrenda su respaldo al gobierno que encabeza Rocío Nahle García para consolidar el desarrollo económico y social de la entidad.

Durante su última hora realizada en el estado, en la conferencia celebrada en los Astilleros de Marina, en Coatzacoalcos; la titular del poder ejecutivo federal presentó el paquete de inversión acompañado por integrantes de su gabinete y la gobernadora de Veracruz.

Sheinbaum destacó que los recursos forman parte de una estrategia integral para recuperar sectores productivos estratégicos, fortalecer la infraestructura y ampliar los servicios públicos en uno de los estados con mayor relevancia para el desarrollo nacional.

Asimismo, precisó que los 79 mil millones de pesos que anualmente recibe Veracruz mediante los Programas para el Bienestar corresponden a un presupuesto adicional a esta inversión.

Como parte del plan, el Gobierno de México destinará 93 mil millones de pesos para recuperar la industria petroquímica y aumentar la producción nacional de fertilizantes mediante la rehabilitación de complejos industriales, la construcción de nuevas plantas y proyectos como Etano-Etileno, Aromáticos, Amoniaco, Fertinal, ProAgro y Escolín. La meta es incrementar la producción petroquímica hasta 849 mil toneladas anuales y elevar la fabricación de fertilizantes a más de cuatro millones de toneladas por año, fortaleciendo la soberanía energética y alimentaria del país.

En materia de infraestructura, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ejercerá 18 mil 138 millones de pesos para la construcción, modernización y conservación de carreteras y caminos en Veracruz, mientras que la Comisión Nacional del Agua invertirá 12 mil 280 millones de pesos en proyectos de abastecimiento de agua potable, drenaje, saneamiento, plantas de tratamiento, protección contra inundaciones y recuperación de ríos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población y fortalecer la capacidad de respuesta ante fenómenos hidrometeorológicos.

El paquete de inversión también contempla el fortalecimiento del sistema IMSS-Bienestar, mediante la modernización de hospitales, la sustitución de unidades médicas, la construcción de nueva infraestructura y la mejora de los servicios de salud, particularmente en regiones del norte del estado, donde se prevén nuevas obras hospitalarias y la ampliación de la cobertura médica.

Durante el anuncio, la gobernadora Rocío Nahle García reconoció el respaldo del Gobierno de México y afirmó que la inversión representa una oportunidad histórica para acelerar el crecimiento de Veracruz, generar empleos, fortalecer la infraestructura estratégica y consolidar proyectos que contribuirán al bienestar de la población y al desarrollo del sureste del país.