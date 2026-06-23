Se ‘rostizan’ las baguettes: Francia vive el día más caluroso de su historia en ola anticipada

Francia registró este martes su día más caluroso hasta ahora en medio de una excepcional ola de calor anticipada en Europa, lo que llevó a la torre Eiffel y al museo del Louvre a restringir los horarios de visita y alteró los horarios escolares y de transporte en varios países.

Las temperaturas agobiantes se extendieron al Reino Unido y España, donde las agencias meteorológicas emitieron alertas rojas —al igual que en Francia— sobre los riesgos del calor extremo para decenas de millones de personas.

El récord de 29.8 grados Celsius del indicador térmico nacional de Francia —un promedio de las temperaturas medidas en 30 estaciones meteorológicas— fue sólo el más reciente de una serie de máximos históricos registrados en este país. Es probable que estas condiciones persistan al menos hasta el fin de semana.

“Se prevén nuevas temperaturas récord, incluidas algunas que podrían superar todos los registros anteriores, independientemente de la época del año”, indicó el servicio meteorológico Météo France.

Los días más calurosos registrados anteriormente en Francia ocurrieron durante las olas de calor de agosto de 2003 y julio de 2019, con una temperatura media de 29.4 °C.

Según Météo France, también se batieron récords de temperatura en estaciones meteorológicas individuales y durante días consecutivos en algunas localidades, ya que las temperaturas máximas diurnas superaron con creces los 40 °C.

En la capital francesa, Gin Dujardin indicó que el calor lo obligó a detener su trabajo de reparación de techos, que en París a menudo tienen cubiertas de zinc galvanizado.

“Es muy, muy duro porque el zinc está muy caliente. Las soldaduras no aguantan”, lamentó. “Son temperaturas de Dubái. Es imposible”.

Francia ha registrado 40 fallecidos por ahogamiento en la última semana, pues la gente intenta aliviar el agobiante calor acudiendo a ríos y otros cuerpos de agua, pese a las advertencias de las autoridades sobre nadar sin supervisión. La mayoría de los ahogados eran personas jóvenes, indicó el primer ministro Sébastien Lecornu.

Météo France señaló que la ola de calor ha alcanzado lo que describió como una “meseta de severidad”, con calor implacable, de día y de noche. Un número creciente de regiones volverá a entrar en alerta roja el miércoles a medida que el calor se extiende por más de la mitad del país, incluido el extremo más septentrional de Francia, indicó el servicio meteorológico.

El Louvre y la torre Eiffel cierran temprano

En un país donde el uso del aire acondicionado no está muy extendido, las escuelas, el transporte público y los eventos deportivos se han visto afectados. En París, la torre Eiffel cerró por la tarde en lugar de ya avanzada la noche, como suele hacerlo. El museo del Louvre indicó que cerraría dos horas antes de lo normal desde el miércoles hasta el sábado.

“Aunque partes de su edificio histórico son naturalmente resistentes, el museo sigue siendo vulnerable y no está suficientemente adaptado al cambio climático”, indicaron funcionarios del Louvre. “La acumulación de calor es mayor hacia el final del día, y se intensifica aún más por el elevado número de visitantes”.

Esta ola de calor, que se adelantó en el verano, ya se ha comparado con la registrada en agosto de 2003, cuando las temperaturas más altas en más de medio siglo en Francia causaron unas 15,000 muertes, muchas de ellas de personas mayores en apartamentos y residencias de ancianos sin aire acondicionado.

España, Reino Unido y otros países de Europa también han emitido alertas por las altas temperaturas del verano.