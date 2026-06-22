Ola de calor reduce los niveles del río Rin: ¿Por qué amenaza el suministro de combustible en Europa?

Es probable que la capacidad de transporte de los barcos en el río Rin se reduzca aún más. (Shutterstock)

El descenso del nivel del agua del Rin está dificultando el envío de combustible a algunas zonas de Europa occidental, mientras una ola de calor azota la región, obligando a las barcazas a navegar con menos de la mitad de su carga habitual.

A primera hora del lunes, las barcazas que transportaban diésel a través de Kaub, en Alemania —un punto clave del río—, tenían un límite de carga de aproximadamente mil 070 toneladas, según datos de Spotbarge. Esto representa solo alrededor del 45 por ciento de su capacidad total.

Se prevé que el río disminuya aún más su nivel para el viernes. Según la Administración Federal Alemana de Vías Navegables y Transporte Marítimo, el nivel del agua probablemente bajará a 83 cm por la mañana, en comparación con los 107 cm de hoy.

El Rin es una de las arterias comerciales más importantes de Europa, y los productos petrolíferos representaron más de una quinta parte de la carga transportada por él en 2024.

¿Cómo afectarán los bajos niveles de agua al río Rin?

A medida que los niveles del agua sigan descendiendo, es probable que la capacidad de transporte de las barcazas se reduzca aún más, lo que aumentará la presión sobre las cadenas de suministro regionales de combustible, que ya se enfrentan a interrupciones relacionadas con el conflicto de Oriente Medio.

Los costes de transporte marítimo también están aumentando. Las tarifas de flete para el traslado de productos petrolíferos entre el centro logístico de Ámsterdam-Róterdam-Amberes y Basilea han subido drásticamente desde que comenzó el conflicto, alcanzando casi los 50 euros por tonelada (57 dólares estadounidenses), según Spotbarge.

Ola de calor ‘azota’ a Europa

Europa afronta una semana abrasadora, con temperaturas que superarán en muchas regiones los 40 grados y, además, con riesgo de fuertes tormentas y granizadas en áreas del centro y de los Balcanes, sin que se vislumbre el final de este episodio de calor.

Diferentes récords de calor nocturno se batieron en Francia en la noche del domingo al lunes, cuando la mitad del país se encuentra en alerta máxima por un episodio de canícula que se prevé sin precedentes, sobre todo al comienzo del verano, y que podría superar el histórico de agosto de 2003.

La ola de calor continuará este lunes y martes dejando en España temperaturas extremadamente altas para la época del año, entre 5 y 10 grados por encima de lo normal, con termómetros que superarán los 40 a 42 grados en el Cantábrico oriental y en los valles de los grandes ríos -Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir-.

Portugal afronta asimismo un nuevo episodio de tiempo muy caluroso que podría derivar en la segunda ola de calor en menos de un mes, asociada a una masa de aire cálido procedente del norte de África sobre la península ibérica.

*Con información de EFE