Noruega vs. Francia juegan un partidazo: ¿Dónde y a qué hora ver el Mundial EN VIVO HOY 26 de junio?

Francia y Noruega buscan el liderato del Grupo I en el Mundial 2026. (Fotoarte El Financiero/EFE)

¡Jornada de partidazos! La fase de grupos se acerca a su fin para dar paso a los dieciseisavos del Mundial, pero antes de pasar a la siguiente página, todavía quedan emociones con encuentros de alto nivel.

El primero de ellos es el de Noruega, de Erling Haaland, contra la Francia de Kylian Mbappé por el liderato del Grupo I. En caso de que alguno consiga la victoria, llega con paso perfecto a la ronda eliminatoria, además el cuadro galo enfrenta el encuentro sin su DT Didier Deschamps, luego de que abandonó la concentración debido a la muerte de su mamá.

Además, tenemos el España vs. Uruguay desde el Estadio Guadalajara, un encuentro que generó altas expectativas desde antes del inicio de la Copa del Mundo.

Erling Haaland es uno de los referentes de Noruega en el Mundial 2026. (Foto: EFE)

Mundial 2026 HOY EN VIVO: Fechas, horario, partidos, sedes y resultados de la Copa del Mundo

Los partidos de la Copa del Mundo programados para este 26 de junio son 6 y definen las posiciones de los grupos H, I y J. Tras conocer los resultados, se aclara más el panorama de los dieciseisavos de final.

Noruega vs. Francia por el liderato del Grupo

El Gillette Stadium de Foxborough será escenario de uno de los partidos más atractivos de la jornada cuando Francia enfrente a Noruega.

El encuentro no solo define al líder del grupo, sino que pone frente a frente a dos de los mejores delanteros del futbol mundial: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos buscarán mantener su buen momento goleador y acercarse a Lionel Messi en la pelea por el título de máximo anotador de los Mundiales.

Senegal vs. Irak: El equipo ganador podría clasificar a dieciseisavos

La última jornada del Grupo I será de vida o muerte para Senegal e Irak.

Las dos selecciones llegan sin puntos y únicamente una victoria les permite mantener posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final, siempre y cuando los resultados les favorezcan para acceder como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

Kylian Mbappe es uno de los mayores anotadores de Francia. (Foto: EFE/ Ángel Colmenares) (Ángel Colmenares/EFE)

Cabo Verde vs. Arabia Saudita: Los ‘Tiburones azules’ tienen una cita con la historia

Cabo Verde intentará seguir escribiendo la página más importante de su historia futbolística cuando enfrente a Arabia Saudita en Houston.

La selección africana tiene la posibilidad de avanzar por primera vez a la fase de eliminación directa de una Copa del Mundo, aunque además de sumar un resultado positivo también estará atenta al desenlace del partido entre España y Uruguay, correspondiente al mismo sector.

Uruguay vs. España: Un duelo de alto nivel en Guadalajara

La selección de España y Uruguay disputarán uno de los encuentros más importantes del Grupo H en Guadalajara.

El equipo dirigida por Luis de la Fuente llega con confianza tras golear 4-0 a Arabia Saudita, mientras que el conjunto de Marcelo Bielsa afronta el compromiso con mayor presión después de registrar dos empates consecutivos. Ambos equipos buscarán sellar su clasificación.

El delantero Lamine Yamal lidera la ofensiva de España en el Mundial 2026. (Foto: EFE/Lavandeira Jr)

Egipto se juega el liderato del Grupo G con Irán

Seattle albergará un duelo histórico entre Egipto e Irán. Las dos selecciones tienen la oportunidad de clasificarse por primera vez a la segunda ronda de una Copa del Mundo, por lo que el encuentro representa uno de los más importantes en la historia de ambos países.

Además, el partido ha llamado la atención porque las autoridades locales lo designaron como el encuentro del orgullo LGBTI dentro de las actividades paralelas del Mundial.

Nueva Zelanda y Bélgica en busca de la clasificación

Bélgica afrontará una auténtica prueba de supervivencia cuando enfrente a Nueva Zelanda, con Tim Payne, en Vancouver.

Ni el cambio de entrenador con la llegada de Rudi García logró evitar que los europeos llegaran a la última jornada con la obligación de obtener un buen resultado para mantenerse con vida en el torneo.

Del otro lado, Nueva Zelanda buscará aprovechar la presión de su rival para sorprender y conseguir un resultado histórico.