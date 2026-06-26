Pemex suspende envíos de crudo a Cuba por Trump, pero mantiene exportaciones de combustibles

La ausencia de exportaciones de crudo coincide con un contexto de creciente incertidumbre comercial con Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

Petróleos Mexicanos (Pemex) dejó de reportar envíos de crudo a Cuba durante el primer trimestre de 2026, aunque mantuvo exportaciones de combustibles por un promedio de 900 barriles diarios, en medio de las amenazas arancelarias del gobierno de Donald Trump contra los países que suministren petróleo a la isla y a tres meses de la desaparición de la subsidiaria Gasolinas Bienestar.

De acuerdo con la forma 6-K presentada por Pemex ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), la petrolera no reportó, por primera vez desde 2023, exportaciones de petróleo crudo hacia Cuba. Hasta marzo de este año, Gasolinas Bienestar adquiría crudo y combustibles a filiales de Pemex para exportarlos a la isla.

Sin embargo, los envíos de combustibles no desaparecieron. Durante el primer trimestre del año, Pemex exportó un promedio de 900 barriles diarios de petrolíferos a Cuba, volumen 55 por ciento inferior a los 2 mil barriles diarios registrados en el mismo periodo de 2025.

¿Cuál fue el impacto de dejar de suministrar petróleo a Cuba?

Hace un año, Gasolinas Bienestar todavía exportaba un promedio de 19 mil 600 barriles diarios de petróleo crudo a la isla gobernada por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, mientras que este año Pemex no reportó ventas de ese producto en el documento entregado a las autoridades estadounidenses.

Como resultado, el valor de las exportaciones energéticas de México a Cuba se desplomó 92 por ciento anual. Las ventas de combustibles sumaron 256.2 millones de pesos (14.2 millones de dólares) durante el primer trimestre de 2026, frente a los 3 mil 100 millones de pesos (200 millones de dólares) registrados un año antes, cuando se contabilizaban tanto exportaciones de crudo como de petrolíferos.

Con ello, Cuba representó apenas el 0.2 por ciento del valor de las exportaciones de petrolíferos de Pemex durante el periodo.

La empresa Gasolinas Bienestar, encargada desde 2023 de exportar crudo y combustibles hacia Cuba, cambió su denominación social a Servicios Logísticos Integrales Mumiya, S.A. de C.V. a partir del 31 de marzo de 2026, por lo que actualmente opera bajo esa razón social.

Incertidumbre por EU reducen exportaciones de crudo de Pemex

La ausencia de exportaciones de crudo coincide con un contexto de creciente incertidumbre comercial con Estados Unidos. En el mismo reporte enviado a la SEC, Pemex reconoció que los cambios en la política comercial estadounidense podrían afectar sus operaciones y su situación financiera.

“Los cambios en la política estadounidense, que reflejan un enfoque más proteccionista (incluidos aranceles, restricciones a la inversión, sanciones y políticas industriales), han incrementado la incertidumbre en las relaciones entre Estados Unidos y México”, señaló la empresa.

Como ejemplo de esos riesgos, Pemex citó la orden ejecutiva firmada el 29 de enero de 2026 por el presidente Donald Trump, la cual autoriza la imposición de aranceles adicionales a los productos importados de cualquier país que venda o suministre petróleo a Cuba, ya sea de manera directa o indirecta.

La orden ejecutiva 14380 establece en su sección de definiciones que el término “petróleo” comprende tanto el petróleo crudo como los productos derivados del petróleo, por lo que los envíos de combustibles también están comprendidos dentro del alcance de esa disposición.

No obstante, el reporte de Pemex no atribuye la ausencia de exportaciones de crudo a la orden ejecutiva ni señala que las ventas de combustibles contravengan esta disposición. Pemex advirtió que el efecto de dicha orden ejecutiva, y de cualquier medida similar, sigue siendo incierto.

“Cualquier deterioro adicional en las relaciones entre Estados Unidos y México podría afectar negativamente las condiciones económicas en México, limitar nuestro acceso a los mercados internacionales de capitales e incrementar la volatilidad en los mercados en los que operamos”, advirtió Pemex.