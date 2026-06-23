Petrobras se expande a México: Firma acuerdo con Pemex para explorar el Golfo y elevar producción

La presidenta Claudia Sheinbaum 'alabó' la alianzas entre las petroleras principales de México y Brasil.

La petrolera estatal brasileña Petrobras firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) con Petróleos Mexicanos (Pemex) para explorar oportunidades de negocio en el Golfo de México, revitalizar campos maduros e impulsar proyectos que contribuyan a incrementar la producción petrolera en el país.

El acuerdo establece un marco de cooperación estratégica y técnica entre ambas empresas para evaluar, desarrollar y ejecutar proyectos conjuntos en exploración, producción y transformación de hidrocarburos, además de intercambiar experiencias regulatorias e institucionales del sector energético.

Magda Chambriard, presidenta de Petrobras, destacó que la alianza podría convertir a la empresa brasileña en un socio relevante para Pemex en una nueva etapa de fortalecimiento de la actividad petrolera en México.

“Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, afirmó.

Petrobras y Pemex ‘analizarán oportunidades’ en aguas profundas

El director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, señaló que el memorando abre oportunidades para impulsar nuevos descubrimientos de hidrocarburos y optimizar la producción en áreas estratégicas.

De acuerdo con la petrolera mexicana, ambas compañías analizarán oportunidades en aguas profundas y ultraprofundas, incluyendo activos ubicados en el Golfo de México, así como proyectos relacionados con aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potenciales desarrollos presal.

La colaboración también contempla el intercambio de conocimientos técnicos y mejores prácticas, aprovechando la experiencia de Petrobras en operaciones offshore de alta complejidad.

En el segmento industrial, el acuerdo incluye posibles proyectos de refinación, petroquímica, fertilizantes, procesamiento de gas, eficiencia energética, reducción de emisiones, captura de carbono y producción de combustibles con menor intensidad de carbono.

El memorando tendrá una vigencia inicial de dos años, con posibilidad de renovación. Sin embargo, Petrobras y Pemex aclararon que el documento no implica compromisos de inversión ni la creación de una empresa conjunta, por lo que cualquier proyecto futuro dependerá de estudios de viabilidad y de las aprobaciones corporativas y regulatorias correspondientes.