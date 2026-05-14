¿Quién es Juan Carlos Carpio, el nuevo director de Pemex que busca rescatar las finanzas de la petrolera?

Juan Carlos Carpio Fragoso asumirá la dirección general de Pemex tras desempeñarse como director corporativo de Finanzas de la petrolera.

Cambio de mando en Petróleos Mexicanos. La presidenta Claudia Sheinbaum nombró este jueves a Juan Carlos Carpio Fragoso como nuevo director general de Pemex, en sustitución de Víctor Rodríguez Padilla, quien deja el cargo después de año y medio al frente de la petrolera.

Así lo dio a conocer la mandataria mediante un video publicado en su cuenta oficial de X en el que explicó que el movimiento se debe a un acuerdo previo que tenía con Rodríguez Padilla, con quien pactó su duración en el cargo por este breve periodo.

Sheinbaum recordó que conoció a Víctor Rodríguez desde que estudiaron juntos la carrera en Física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde ambos hicieron la maestría en Ingeniería en Energías. Contó que en 2024, cuando ganó la Presidencia, le invitó a integrarse a Pemex, propuesta que el académico aceptó con la condición de regresar posteriormente a la vida universitaria.

Acompañada por la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, Sheinbaum aclaró que por ahora no habrá más cambios en el equipo que conforma a la empresa productiva del estado y señaló que el nombramiento de Carpio aún deberá ser ratificado por el Consejo de Administración.

“Se queda el equipo de Pemex que ha venido trabajando con Víctor. Se quedan todos que lo han hecho muy, muy bien. Yo estoy muy contenta y agradecida con Víctor y sé que Juan Carlos va a hacer un excelente trabajo en Pemex”, afirmó.

¿Quién es Juan Carlos Carpio, nuevo director de Pemex?

Juan Carlos Carpio Fragoso se desempeñaba como director corporativo de Finanzas de Pemex, posición desde la que participó en la estrategia financiera de la petrolera y en negociaciones relacionadas con deuda y pagos a proveedores.

Economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y con una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Carpio forma parte del círculo cercano a Claudia Sheinbaum desde su paso por el gobierno de la Ciudad de México.

Antes de incorporarse a Pemex, ocupó la Dirección General de Administración Financiera en la Secretaría de Finanzas capitalina, bajo el liderazgo de Luz Elena González, actual titular de la Secretaría de Energía (Sener).

Además, participó en los consejos de administración de subsidiarias estratégicas como Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción.

“Es un hombre honesto, y lleva más de un año trabajando en Pemex. Conoce todos los proyectos, entonces decidí nombrarlo director”, agregó Sheinbaum en su mensaje.

Claudia Sheinbaum anunció la salida de Víctor Rodríguez al frente de Pemex, en su lugar estará Juan Carlos Carpio. (Presidencia)

¿Qué viene para Pemex con la llegada de Juan Carlos Carpio a la dirección general?

La llegada de Juan Carlos Carpio a la dirección general de Petróleos Mexicanos abre la puerta a que la petrolera evalúe su regreso a los mercados internacionales de deuda, luego de la exitosa colocación de certificados bursátiles realizada este año en el mercado local.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, confirmó que el gobierno federal y la dirección de finanzas de Pemex, que hasta el día de hoy, era liderada por Juan Carlos Carpio, analizan distintas alternativas de financiamiento para mejorar el perfil financiero de la empresa productiva del Estado.

“Hubo un regreso de la empresa a los mercados locales en moneda nacional que fue bastante exitoso y vamos a estar evaluando en todo momento las condiciones del mercado; vamos a estar, en su momento, aplicando la estrategia para mejorar su perfil financiero. No podríamos decir más que estamos analizando las alternativas y las condiciones”, subrayó el secretario de Hacienda.

La posibilidad de retomar emisiones internacionales ocurre en un contexto en el que Pemex ha buscado fortalecer su posición financiera tras reaparecer en el mercado local de capitales después de casi una década de ausencia.

Durante su última conferencia con inversionistas como director corporativo de finanzas, Juan Carlos Carpio destacó que en febrero de 2026 la petrolera concretó una emisión de certificados bursátiles por 31 mil 500 millones de pesos, considerada la colocación más grande realizada por un emisor privado en el mercado local, con una sobresuscripción de 2.5 veces.

La elevada demanda permitió mejorar las condiciones de colocación y establecer nuevos referentes para futuras operaciones de refinanciamiento, fortaleciendo la capacidad de negociación de la empresa y ampliando sus opciones de fondeo.

Además, los recursos obtenidos se destinaron al pago de pasivos con vencimientos en 2026, lo que ayudó a disminuir presiones financieras de corto plazo. Tan solo en el primer trimestre del año, Pemex logró reducir en mil 126 millones de dólares sus necesidades de amortización tras retirar anticipadamente vencimientos de deuda.

La estrategia también incluyó mejoras en sus líneas de crédito. La petrolera consiguió reducir en 85 puntos base el margen de créditos revolventes en pesos y en 125 puntos base en dólares, además de extender vencimientos hasta 2029, fortaleciendo sus condiciones de liquidez y reduciendo riesgos de refinanciamiento.

Con este escenario, la administración encabezada ahora por Juan Carlos Carpio evaluará nuevamente la posibilidad de acceder a los mercados internacionales para diversificar sus fuentes de financiamiento y continuar con su estrategia de manejo de pasivos, aunque la decisión final dependerá de las condiciones globales de mercado y del apetito de los inversionistas por deuda de la petrolera mexicana.

Con información de Héctor Usla.