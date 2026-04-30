Pemex se ‘descalabra’: Pierde 46 mil mdp en primer trimestre, su peor inicio de año desde 2020

El Gobierno de Sheinbaum presentó en 2025 un plan que tiene el objetivo de hacer que Pemex sea independiente financiaramente del Gobierno.

Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó pérdidas por 45 mil 992 millones de pesos durante el primer trimestre de 2025, lo que representó su peor inicio de año desde 2020, según los reportes financieros de la petrolera entregados a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Las pérdidas acumuladas entre enero y marzo superaron los 43.3 mil millones de pesos registrados en el mismo trimestre, pero de 2025.

Este resultado fue generado por menores ventas, mayor deterioro de activos fijos, menores otros ingresos, así como por un mayor costo por instrumentos financieros derivados y una pérdida cambiaria.

Víctor Rodríguez Padilla, director de la petrolera, señaló que el entorno internacional complejo ha exigido a la petrolera una mayor disciplina operativa, decisiones oportunas y una constante capacidad de adaptación.

Pemex destaca reducción de su deuda: ¿En cuánto quedó?

Entre los principales resultados financieros del primer trimestre, Víctor Padilla destacó que la deuda de Pemex se ubicó en 79 mil 37 millones de dólares, lo que representó una disminución de 7.3 por ciento respecto al cierre de 2025 y su menor nivel desde 2014.

“Detrás de este empeño destaca el uso responsable de las aportaciones del Gobierno de México y la implementación de estrategias de manejo de pasivos y optimización financiera, incluyendo el uso eficiente de instrumentos derivados”, dijo en conferencia telefónica con inversionistas.

El director de Pemex aseguró que el costo financiero de la deuda logró reducirse en 13.4 por ciento en comparación con lo programado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Este ahorro se explicó por la reducción en el saldo de la deuda, las operaciones de manejo de pasivos realizadas a finales del año pasado, y por acceso a mejores condiciones de financiamiento.

Uno de los principales eventos financieros de Pemex durante el primer trimestre del año fue la emisión de certificados bursátiles realizada en febrero por 31 mil 500 millones de pesos, lo que significó el regreso de Pemex al mercado local de capital después de nueve años de ausencia.

Además, durante los primeros tres meses de 2026, Pemex logró pagar a proveedores y contratistas cerca de 95 mil millones de pesos con recursos propios, a lo que sumaron otros 57 mil millones de pesos adicionales a través del programa de financiamiento de inversión coordinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a través del Banobras.

A pesar de estos pagos, Pemex todavía debe 375 mil 121 millones de pesos a proveedores, pero se logró una reducción de 14.1 por ciento respecto al cierre del 2025.