‘La CDMX se hunde, Marce’: Así se ve desde el espacio, según la NASA

El análisis del hundimiento de la CDMX se basa en mediciones preliminares tomadas por NISAR entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la estación seca. (Cuartoscuro).

No era nuestra imaginación. Como se sabe, la mayor parte del territorio de la Ciudad de México fue una zona lacustre y a la fecha pagamos las consecuencias de haber asentado civilización: nos estamos hundiendo.

Así lo dio a conocer la NASA, que informó que gracias al satélite NISAR se detectó que el suelo de la CDMX se hunde lentamente, con al menos 1.2 centímetros al mes, según un monitoreo hecho entre octubre del 2025 y enero del 2026.

“NISAR (Radar de Apertura Sintética de la NASA e ISRO) puede rastrear los cambios en tiempo real en la superficie terrestre desde la órbita, sin las limitaciones de las nubes o la vegetación que dificultan el funcionamiento de los sensores ópticos y los radares de alta frecuencia”, detalla la NASA.

En un comunicado, la NASA explica que el área metropolitana de la CDMX se hunde debido al bombeo intensivo de agua subterránea, sumado al peso del desarrollo urbano.

Agrega que un ingeniero documentó el problema por primera vez en 1925, y para las décadas de 1990 y 2000, algunas zonas del área metropolitana se hundían alrededor de 35 centímetros por año, dañando infraestructuras como el Metro.

¿Cómo funciona el sistema NISAR de la NASA para monitorear el hundimiento de la CDMX?

La misión NISAR de la NASA fue lanzada en julio de 2025. Es capaz de operar día y noche y rastrea movimientos sutiles como el hundimiento y la elevación del terreno, el deslizamiento de glaciares y el crecimiento de los cultivos, al sobrevolar la zona varias veces al mes.

“El radar de NISAR permitirá detectar y monitorizar el hundimiento del terreno en regiones más complejas y con vegetación densa, como las comunidades costeras, donde pueden producirse los efectos combinados del hundimiento del terreno y el aumento del nivel del mar”, explica Craig Ferguson, subdirector del proyecto en la sede de la NASA en Washington.

¿Qué encontró NISAR sobre el hundimiento de la CDMX?

El análisis de la CDMX se basa en mediciones preliminares tomadas por NISAR entre octubre de 2025 y enero de 2026, durante la estación seca.

La NASA detectó el hundimiento de la CDMX. (NASA).

Las zonas de la región que presentan un hundimiento superior a 2 centímetros mensuales se muestran en azul oscuro.

Las áreas amarillas y rojas corresponden a señales de ruido residual que se espera disminuyan a medida que NISAR recopile más datos.

Un punto de referencia de la zona, el Ángel de la Independencia a lo largo del Paseo de la Reforma, es un indicador visible del hundimiento del terreno.

Este monumento fue construido en 1910 para conmemorar los 100 años de la independencia de México, el imponente monumento se alza a 36 metros de altura y se le han añadido 14 escalones a su base a medida que el terreno a su alrededor se hunde gradualmente.