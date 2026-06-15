¿Quién juega en el Mundial HOY 15 de junio? Debutan Tim Payne, César Ramos, Irán y la candidata España

Estos son los partidos para hoy del Mundial 2026 (Fotoarte: El Financiero).

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este lunes con una jornada de cuatro encuentros correspondientes a los grupos G y H. Entre los compromisos más esperados destaca el debut de España frente a Cabo Verde, selección que debuta en el torneo y que tendrá enfrente a uno de los equipos señalados entre los candidatos al título.

Además del estreno de ‘La Roja’, la jornada presenta el duelo entre Bélgica y Egipto en Seattle, el enfrentamiento entre Arabia Saudí y Uruguay en Miami, y el choque entre Irán y Nueva Zelanda en Los Ángeles, donde debutarán el mexicano César Arturo Ramos y el jugador sensación Tim Payne.

Partidos de hoy, 15 de junio en el Mundial 2026: Horarios y dónde ver

El calendario de este domingo reúne a cuatro selecciones europeas, tres representantes africanos, una asiática, una sudamericana y una oceánica. España y Bélgica parten con la etiqueta de favoritas dentro de sus respectivos grupos, mientras que Uruguay intentará arrancar con una victoria tras la decepción de Qatar 2022.

España vs Cabo Verde en el Mundial 2026: ¿Cómo llegan ambas selecciones al debut?

España inicia su participación mundialista respaldada por los resultados obtenidos en los últimos años. El equipo dirigido por Luis de la Fuente llega como campeón de la Eurocopa 2024 y de la Liga de Naciones 2023, además de haber sido subcampeón de la Liga de Naciones 2025.

A pesar de ese contexto, el entrenador evitó asumir el papel de favorito absoluto. “Ser favorito o no es un recurso literario. Hay muchos candidatos y solo gana uno. Nosotros vamos con mucha humildad y sabiendo lo difícil que es ganar un Mundial”, declaró en Atlanta.

Uno de los temas centrales en la previa fue la situación física de Lamine Yamal. El técnico confirmó que el jugador del Barcelona está recuperado de su lesión, aunque no arrancará como titular. “Lamine Yamal está en perfectas condiciones. No estará de inicio, pero veremos cómo se desarrollará el encuentro”, explicó.

Del otro lado aparece Cabo Verde, una de las selecciones debutantes del torneo. Su capitán, Ryan Mendes, reconoció la dificultad del reto y aseguró que España mejora notablemente cuando cuenta con Yamal sobre el terreno de juego.

“España es más fuerte con Lamine que sin Lamine. Pero el que juegue mañana va a causar problemas a Cabo Verde seguro”, señaló. También destacó el valor histórico de participar en el Mundial: “No hay mejor escenario que una Copa del Mundo”.

Lamine Yamal se lesionó en abril pero se recuperó para el Mundial (Foto: AP).

Bélgica vs Egipto en el Mundial 2026: así llegan los favoritos del Grupo G

Bélgica inicia una nueva etapa bajo el mando de Rudi García después de la eliminación en fase de grupos de Qatar 2022. Los ‘Diablos Rojos’ acumulan trece partidos consecutivos sin derrota y mantienen en la plantilla a referentes como Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Jérémy Doku.

El técnico francés considera que el primer objetivo es liderar el grupo. “Nos gustaría ganar el grupo y una victoria contra Egipto sería un primer paso”, afirmó.

La selección egipcia regresa a una Copa del Mundo tras ausentarse de la edición anterior. Mohamed Salah encabeza una generación que combina experiencia y juventud, acompañado por futbolistas como Omar Marmoush y Hamza Abdelkarim.

Rudi García conoce bien al delantero del Liverpool desde su etapa en la Roma. “Es un gran futbolista, pero también una persona fantástica”, dijo sobre el atacante egipcio.

Arabia Saudí vs Uruguay en el Mundial 2026: Previa, contexto y claves del partido

Uruguay comienza una nueva aventura mundialista con el objetivo de dejar atrás la eliminación sufrida en la fase de grupos de Qatar 2022. El equipo de Marcelo Bielsa llega después de un proceso irregular, aunque con victorias destacadas ante Brasil y Argentina durante las eliminatorias.

La ‘Celeste’ afronta el encuentro con dudas por la situación física de Ronald Araújo y con la baja confirmada de Giorgian de Arrascaeta.

La principal novedad de este ciclo es la ausencia de Luis Suárez, máximo goleador histórico del combinado uruguayo. El protagonismo ofensivo recae ahora en Darwin Núñez y Federico Viñas, respaldados por un mediocampo integrado por Federico Valverde, Rodrigo Bentancur y Manuel Ugarte.

Arabia Saudí buscará repetir alguna de las sorpresas que protagonizó en Qatar 2022, cuando derrotó a Argentina. Sin embargo, el equipo llega tras un proceso complejo que derivó en la salida de Hervé Renard y la llegada del griego Georgios Donis.

Irán vs Nueva Zelanda en el Mundial 2026: César Arturo Ramos y Tim Payne salen a la cancha entre tensiones políticas

El encuentro entre Irán y Nueva Zelanda trasciende el aspecto deportivo por las circunstancias que rodean a la selección iraní durante este Mundial.

Debido a restricciones migratorias y problemas de visados, Irán estableció su base de operaciones en Tijuana, México, y deberá viajar a territorio estadounidense únicamente para disputar sus partidos. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, expresó que está “feliz de ver a Irán en la Copa del Mundo” y manifestó su deseo de que exista “un ambiente positivo”.

El capitán iraní, Mehdi Taremi, lamentó los inconvenientes enfrentados por distintas delegaciones. “Estos problemas socavan el mensaje de paz de la FIFA”, declaró.

Mientras tanto, Nueva Zelanda llega envuelta en un fenómeno viral protagonizado por Tim Payne. El defensor pasó de tener menos de 5 mil seguidores en Instagram a superar varios millones después de una campaña impulsada por el creador de contenido argentino Valen Scarsini, quien lo presentó como el futbolista menos conocido del torneo.

La notoriedad digital convirtió a Payne en uno de los nombres más comentados de la selección oceánica en la previa del encuentro.

Como ingrediente adicional para los mexicanos, este será el debut del ya antes árbitro mundialista César Arturo Ramos, quien igualará el récord de Marco ‘N’ como los únicos silbantes del país en impartir justicia en tres mundiales distintos.

Con información de EFE y AP.