¿Premio o castigo? Niños reciben libro de AMLO tras ganar torneo de futbol en Tabasco

Un equipo infantil que ganó la Copa por la Transformación en el municipio de Nacajuca recibió como parte de su premiación ejemplares de ‘Grandeza’, el más reciente libro del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

La entrega fue realizada por el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco (INJUDET), en el marco de una gira de trabajo del gobernador Javier May Rodríguez en la comunidad de Guaytalpa, donde también participó el alcalde de Nacajuca, Roberto Ocaña Leyva, además de funcionarios estatales y municipales.

Primero, los menores recibieron medallas, balones y uniformes deportivos y posaron junto a las autoridades después de las felicitaciones correspondientes.

Pero la sopresa vino después, cuando ya habían bajado del presídium y se les entregó como obsequio el libro escrito por López Obrador.

Premian a equipo infantil con el libro ‘Grandeza’ de AMLO

Un video difundido en redes sociales muestra el momento en que los niños son formados por un trabajador estatal para recibir el ejemplar y posteriormente se les pide posar nuevamente para una fotografía con el texto en las manos, una escena que generó diversas reacciones entre usuarios de internet.

Y es que los comentarios no se hicieron esperar y muchos señalaron que era evidente la extrañeza que les causó a los pequeños el inusual premio, además de que también se cuestionó por qué se decidió otorgar esas copias en lugar de algo que sea más acorde al deporte que practican o libros infantiles.

La actividad formó parte del programa ‘Semilleros que Transforman’, mediante el cual fueron reconocidos los equipos ganadores de la Copa por la Transformación, torneo en el que participaron representativos de los centros integradores de La Selva, El Cedro, Sandial, Guaytalpa, Lomitas y Bosques de Saloya.

Por su parte, la Secretaría de Educación del Estado de Tabasco (SETAB) informó que participó en estas actividades para fomentar hábitos más saludables.

En tanto, el INJUDET destacó en sus redes sociales que la premiación buscó reconocer el esfuerzo de niñas, niños y jóvenes, así como promover el deporte, la recreación y el sano esparcimiento en las comunidades.