Javier May ‘se va a volar’: Anuncia retiro de la política al fin de su gobierno; ‘no ocuparé otro cargo’

Javier May adelantó que se retirará de la vida pública al finalizar su mandato en Tabasco.

Un día después de que Javier May fue grabado en el área de primera clase de un vuelo de CDMX a Villahermosa, el gobernador de Tabasco anunció que su retiro de la vida política una vez que concluya su mandato y respondió a las críticas que recibió por su viaje, similar a las veces en que el senador Gerardo Fernández Noroña ha sido visto en primera clase.

“Yo ganó lo que recibo por ley y es lo que tengo, no tengo más, mis bienes están publicados en la página de transparencia, no tengo más y así voy a terminar y ya cuando termine, pues me retiro, ya no voy a ocupar otro cargo”, aseguró el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez.

Durante su conferencia de prensa, el gobernador surgido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), señaló que seguirá los pasos del expresidente Andrés Manuel López Obrador y mantendrá un estilo de vida austero, puestos que sus bienes “se cuentan con una sola mano”.

Las declaraciones de Javier May ocurren luego de que el gobernador de Tabasco fue grabado por Lorena Beaurregard de los Santos, excandidata del PRI y PAN al gobierno estatal, cuando el funcionario ocupada un asiento de la clase Premier de Aeroméxico.

“Miren ustedes al demócrata gobernador Javier May. El pueblo en crisis y este sonriente en primera clase. Los tabasqueños con una crisis económica y desempleo brutal. No hay medicamentos, no hay seguridad y miren él en primera clase”, expresó la priista.

Javier May regresaba a Villahermosa luego de viajar a CDMX para participar en una reunión con el director general del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), Carlos Torres Rosas.

‘Ya no le sube el agua al tinaco’, ¿de quién habla Javier May?

Apenas un día después del intercambio de señalamientos con la excandidata al gobierno de Tabasco, Lorena Beaurregard de los Santos, el gobernador Javier May Rodríguez decidió responder a otro de sus más persistentes críticos: el exgobernador Manuel Andrade Díaz, de quien aseguró que “ya no le sube el agua al tinaco”.

La declaración ocurrió luego de que en los últimos días circularan versiones sobre un supuesto deterioro en la salud del mandatario estatal e incluso de una presunta salida anticipada del cargo, rumores impulsados por algunos de sus opositores, entre ellos Andrade Díaz.

El exmandatario, quien en 2021 dejó el PRI para competir por la alcaldía de Centro bajo las siglas del PRD, publicó recientemente en redes sociales: “Está fuertísimo el rumor que el enfermo no pasa del 31 de este mes. Ya hasta los tamalitos tienen listos y el relevo”.

Las expresiones generaron críticas de dirigentes de Morena en Tabasco, y este martes encontraron respuesta directa del propio gobernador durante su conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.

Antes de referirse al exgobernador, May Rodríguez dejó claro que se encuentra en buen estado de salud y descartó cualquier posibilidad de abandonar el cargo antes de concluir su administración.

“Como ustedes pueden ver, seguimos trabajando todos los días y decirles que no nos vamos a ningún lado, como les gustaría a nuestros adversarios. Nos queda todavía un tramo, todavía no llegamos ni a la mitad del camino, pero nos vemos allá por el 2030”, afirmó.

El mandatario añadió que quienes han difundido esos rumores “tienen muy mala fuente de información”.

“¿Qué les decimos a quienes nos auguran mal? Pues que lo sentimos, que nos disculpen. Además, tienen muy mala fuente de información: ‘el muerto que vos matáis goza de cabal salud’ y estamos por los 400. Ahí estamos dándole, pero bien; estamos muy bien, todos los días trabajamos y estamos atendiendo”, expresó.

Más adelante, durante la ronda de preguntas y respuestas, el gobernador fue cuestionado específicamente sobre las publicaciones de Manuel Andrade.

Aunque evitó mencionarlo inicialmente por su nombre, dejó claro que sus comentarios iban dirigidos al exmandatario al hacer alusión a un problema de salud que casi le cuesta la vida en 2024 al ahora perredista.

“La verdad es que quienes hacen estos comentarios no están en lo exacto, no quedaron bien después de que regresaron del trombo este que tuvieron. No les deseamos mal, pero no les sube el agua al tinaco. En serio, es una pena que alguien que haya ocupado un cargo termine así en la política. Es lamentable que no se retiren a tiempo y dan pena ajena terminar así; regresar a lo mejor para delegado municipal, volver a inscribirse para diputado o regresar la película en lugar de retirarse de manera digna”, manifestó.

Incluso, consideró que Andrade Díaz debería recibir atención médica especializada.

“A lo mejor su ansiedad o ante su problema que tiene lo hace pensar de esta manera. Pero yo creo que tiene un problema psiquiátrico que debe atenderse, ir con un profesional que le haga un buen diagnóstico y se meta a un tratamiento. Le deseamos pronta recuperación, no le deseamos la muerte; nosotros no le deseamos mal a nadie”, agregó.

Durante la misma conferencia, Javier May también anunció que, una vez concluido su sexenio, se retirará de la vida pública y no volverá a buscar un cargo de elección o dentro de la administración.

Afirmó que llegó al gobierno con un patrimonio limitado y así concluirá su gestión, al tiempo que defendió la política de austeridad que, aseguró, distingue a su administración.

“El gobernador no tiene constructoras ni tiene comercializadoras; no es negocio. Yo gano lo que recibo por ley, eso es lo que tengo. Mis bienes son los que están publicados en la página de transparencia y así voy a terminar.

“Yo cuando termine me retiro, ya no voy a ocupar otro cargo. Todavía falta la mitad del camino”, sostuvo.

Con información de M. Albert Hernández / Corresponsal.