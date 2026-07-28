¿'Spider-Man: Brand New Day’ tiene escena post-créditos?

'Spider-man: Brand New Day' es la nueva película de Marvel sobre el superhéroe arácnido. (Foto: Sony Pictures)

Spider-Man: Brand New Day, cuarta entrega del héroe arácnido, muestra un nuevo capítulo del amigable vecino dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) y, como ya es tradición en las producciones del estudio, la película cuenta con una escena post-créditos.

La cinta marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home, donde ahora debe enfrentar a sus enemigos mientras lidia con el hecho de que nadie lo recuerda.

'Spider-Man: Brand New Day' es la cuarta entrega del superhéroe protagonizada por Tom Holland. (Foto: Sony Pictures)

¿De qué trata la escena post-créditos de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

Spider-Man: Brand New Day cuenta con una escena postcréditos, la cual aparece al finalizar la película, por lo que los espectadores deben permanecer en la sala hasta el último momento para verla.

Aquí hay spoilers de la nueva película de Spider-Man.

Cuando termina la cinta, se muestra una corta escena que muestra qué está pasando con el superhéroe arácnido, pues aparece su amigo Ned con un rastreador de Peter Parker.

Sin embargo, la máquina falla, lo cual indica que el superhéroe arácnido no se encuentra en la Tierra, quizá ni siquiera en el mismo universo.

Además, aparece el clásico letrero de que volverá, pero no se especifica si lo hace para Avengers: Doomsday, Secret Wars u otro proyecto en solitario. La escena fue difundida en redes sociales por espectadores que acudieron a las premieres.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man: Brand New Day’?

La película Spider-Man: Brand New Day llega a los cines el 28 de julio de 2026 (ajusta la fecha según corresponda en México) y representa el inicio de una nueva etapa para Peter Parker tras los sucesos de Spider-Man: No Way Home.

La película pertenece a la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel y da pie a los siguientes proyectos del estudio.

'Spider-Man: Brand New Day' trae de regreso al superhéroe arácnido a 5 años de su última película en solitario. (Foto: Sony Pictures)

¿De qué trata ‘Spider-Man: Brand New Day’ y quién es el villano?

En esta nueva entrega, Peter Parker enfrenta una amenaza completamente distinta a las vistas en películas anteriores, pues a la par de combatir a los malos debe lidiar con el hecho de que sus amigos no lo recuerdan.

Tras los eventos de No Way Home, el héroe intenta reconstruir su vida mientras investiga qué pasa con él, pues comienza con problemas en sus poderes y con sus habilidades que ponen a prueba su estabilidad física y emocional.

Durante buena parte de la película, las sospechas recaen sobre Escorpión, Tombstone y La Mano; sin embargo, la historia da un giro en el acto final, cuando un villano se revela como la verdadera amenaza para Peter Parker.

Además del antagonista principal, la película también incorpora otros personajes ligados al crimen organizado de Nueva York, lo que convierte a Brand New Day en una historia con un tono más urbano y cercano a los cómics clásicos del Hombre Araña.

Reparto de ‘Spider-Man: Brand New Day’

El elenco de Spider-Man: Brand New Day está encabezado por: