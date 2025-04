‘Spider-Man 4’: Cómo se llamará, fecha oficial de estreno y lo que debes saber de la cinta de Tom Holland

¡Spidey está de vuelta! Luego de la emocionante aventura que fue Spider-Man: No Way Home, una nueva película del superhéroe arácnido, protagonizada por el actor Tom Holland, llegará a las salas de cine muy pronto.

¿Cómo lo sabemos? Durante la CinemaCon 2025, que se está realizando en Las Vegas, el protagonista de Spider-Man hizo una breve aparición, en la cual compartió nuevos detalles de la cinta de Marvel.

¿Cómo se llamará la nueva película de ‘Spider-Man’?

Actualmente, la agenda de Tom Holland está muy ocupada, ya que además de ser ‘Spidey’, el actor se encuentra grabando The Odyssey, una película del director Christopher Nolan, junto a Matt Damon, Anne Hathaway y Zendaya.

Es por este motivo que el actor no estuvo de forma presencial; sin embargo, apareció en un video en el que comentó: “Lamento no poder estar con ustedes en persona, estoy al otro lado del mundo rodando una película”.

Tras ello agregó: “Sé que los dejamos con un gran suspenso al final de No Way Home, así que Spider-Man a Brand New World será un nuevo comienzo”, dando el nombre de la cinta e incluso bromeó diciendo que no se trataba de un spoiler.

Tom Holland reveló cuál será el nombre de la cinta durante la CinemaCon. (Foto: Archivo) (Marvel)

Pues en ocasiones anteriores, Tom Holland ha confirmado detalles o más películas del Universo Cinematográfico de Marvel antes de que se realicen los anuncios de manera oficial.

Así comentó: “Es exactamente eso. Eso es todo lo que puedo decir. Ya superé la fase de revelar spoilers, así que tranquilos, no lo haré hoy”, poco después la página oficial de Marvel confirmó que el nombre será: Spider-Man a Brand New World.

¿Cuándo se estrena ‘Spider-Man a Brand New World’? Fecha, detalles y más

Además de dar a conocer el nombre oficial de la cinta, poco después se reveló la fecha oficial de estreno para Spider-Man a Brand New World mediante las redes sociales del estudio cinematográfico.

La nueva película de Spider-Man con Tom Holland llegará a las salas de cine el próximo 31 de julio de 2026, por lo que ya se alistan todos los detalles para llevar a cabo la grabación de la película.

Al respecto, Destin Daniel Cretton, quien será el director, comentó que esta entrega estará llena de emoción: “la película será una aventura que realmente no hemos visto antes”, dijo en declaraciones retomadas por The Hollywood Reporter.

La nueva película de 'Spider-Man' se estrenará en 2026. (Foto: @SpiderManMovie)

Por ahora, se sabe que Sadie Sink, la protagonista de Stranger Things, será parte de esta nueva entrega, tal como lo reveló Deadline, el portal especializado en cine, aunque todavía no está claro qué papel podría llegar a interpretar.

Sobre la historia, esta se basará en la historieta publicada en 2008 bajo el mismo nombre, en donde se sigue la historia del héroe arácnido en un mundo en el que todos se han olvidado de su existencia.

Además de confirmar esta noticia, durante la CinemaCon 2025 también se reveló que Spider-Man: Beyond the Spider-Verse llegará a las salas de cine un año después, ya que esta emocionante película animada se estrenará el 4 de junio de 2027.

La nueva película animada de Spider-Man se estrenará en junio de 2027. (Foto: YouTube Marvel Latinoamérica Oficial)

Estos anuncios han llegado muy poco después de que se dio a conocer el reparto de Avengers: Doomsday, una película en la que estarán presentes actores como Robert Downey Jr. y Tenoch Huerta, el actor que fue señalado por la saxofonista María Elena Ríos por agresión sexual.