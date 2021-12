El ‘error’ en ‘Spider-Man No Way Home’ que casi nadie notó

Spider-Man No Way Home Los fans no se explican cómo llegó Electro al multiverso. (Especial)

Mientras todos estábamos atentos a la actuación de Tom Holland, Tobey Maguire, Andrew Garfield y de los siniestros, ocurrió un error en Spider-Man No Way Home que pasó desapercibido para muchos, pero que algunos fans ya sacaron a la luz.

Antes de continuar, te invitamos a leer bajo advertencia de encontrar spoilers en esta nota.

Si decidiste continuar leyendo, es momento de entrar en materia.

Uno de los grandes atractivos de la cinta es ver a los tres “amigables vecinos” al mismo tiempo en la pantalla, así como a sus rivales.

Sin embargo, hay un hueco argumental en la trama de la película.

De acuerdo con los fans, el error en Spider-Man No Way Home tiene que ver con la aparición de Electro en la película, debido al hechizo lanzado por Dr. Strange.

Cuando el hechicero hace el conjuro, le explica a Peter Parker (Tom Holland) que los malos de la película llegaron a su universo porque conocían la identidad del Hombre Araña.

Por esa razón, el Duende Verde, el Doctor Octopus y el Hombre de Arena llegan al universo porque ellos sí se percataron de la verdadera identidad de Spider-Man en las películas que antagonizaron.

En el caso de Lizard, él también se entera que Peter Parker es el Hombre Araña, pero el único de los siniestros que no conocía la identidad del superhéroe era Electro.

Durante The Amazing Spider-Man 2, su personaje nunca se entera quién está debajo de la máscara roja con telarañas.

Incluso, el error en Spider-Man No Way Home es más evidente en la escena en la que Electro interactúa con Andrew Garfield y le confiesa que él se sorprendió al saber que el superhéroe no era un afrodescendiente.

Ese pequeño detalle es considerado por algunos fans del Hombre Araña como un error en Spider-Man No Way Home, pues no se explican cómo Electro entró al multiverso si no conoce la identidad del héroe.

Hasta ahora, la (posible) explicación es que Electro hizo un guiño a Miles Morales, cuando dice que probablemente “hay un Spider-Man” de color en lo basto del multiverso.

Un problema similar ocurre con la aparición de Venom. Si bien resultaba interesante saber qué papel jugaría el simbionte, hay dudas sobre si Eddie sabe quién es el Hombre Araña.

¿Te diste cuenta del error en Spider-Man No Way Home durante la película?