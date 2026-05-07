Trump pone bajo la lupa a los 53 consulados mexicanos en EU; ordena revisiones y analiza posibles cierres

México cuenta con la red consular más amplia en Estados Unidos, con oficinas en California, Texas y Arizona.

El Departamento de Estado de Estados Unidos (DOS, por sus siglas en inglés) inició una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en territorio estadounidense, en medio del aumento de las tensiones diplomáticas entre ambos países, informó este jueves un funcionario de la administración Trump a CBS News.

De acuerdo con un funcionario estadounidense citado por la cadena, la revisión podría llevar al secretario de Estado, Marco Rubio, a considerar el cierre de algunas oficinas diplomáticas mexicanas en el país.

La medida formaría parte de una estrategia más amplia del gobierno de Donald Trump para alinear la política exterior estadounidense con las prioridades de su administración.

Tensiones entre México y EU escalan por Sinaloa y la CIA

El anuncio de dicha revisión ocurre en medio de las tensiones entre México y Estados Unidos, luego de que el fiscal general estadounidense, Todd Blanche, advirtiera sobre posibles imputaciones contra altos funcionarios mexicanos.

A finales de abril, Washington solicitó al gobierno mexicano la detención urgente de diez funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

A ello se suma la muerte de dos funcionarios estadounidenses en un accidente ocurrido el mes pasado en Culiacán, quienes presuntamente trabajaban para la CIA en territorio mexicano sin conocimiento del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ambos agentes de la CIA fallecieron junto a dos investigadores mexicanos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) después de que su vehículo se estrellara en una remota región montañosa donde las autoridades estaban investigando presuntos laboratorios de drogas.

México y su extensa red diplomática en EU

De acuerdo con la CBS, México tiene la red consular más amplia que cualquier otro país en Estados Unidos, con 53 oficinas distribuidas en distintas ciudades para brindar servicios de documentación, asesoría y asistencia legal a millones de mexicanos que residen en ese país.

La mayoría de estas oficinas se concentran en estados fronterizos y ciudades con una gran población mexicoamericana, como California, Texas y Arizona.

Según datos del Pew Research Center, entre 2024 y 2025 residían en Estados Unidos cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, lo que convierte a la comunidad mexicana en una de las más numerosas dentro del país vecino.

Con información de EFE y CBS News.