Capturan a Fernando Daniel ‘N’, operador del CJNG ligado a desapariciones y reclutamiento en Teuchitlán

'El Cabo' estaría relacionado con el Rancho Izaguirre en Teuchitlán y las operaciones del CJNG ahí.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó el arresto de Fernando Daniel ‘N’, ‘El Cabo’, un presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), implicado en el reclutamiento, secuestro y desaparición de personas.

En un comunicado, la Fiscalía indicó que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, se aprehendió a Fernando ‘N’ en Acuña, Coahuila, por su posible participación en los delitos de desaparición, delincuencia organizada con la finalidad de cometer trata de personas y contra la salud.

De acuerdo con medios locales, Fernando Daniel ‘N’, ‘el Cabo’, fue arrestado por miembros de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Las investigaciones, señaló la FGR, relacionan al detenido con “posibles actividades de reclutamiento, adiestramiento, vigilancia, control y privación ilegal de la libertad de personas en el estado de Jalisco”, particularmente en el predio identificado como ‘La Galera’, en el poblado de La Vega, en el estado de Jalisco (oeste).

La aprehensión, dijeron las autoridades, “representa un avance relevante en las investigaciones que desarrolla la FGR para esclarecer hechos posiblemente relacionados con desaparición de personas y estructuras criminales vinculadas con reclutamiento y adiestramiento ilícito”.

El sujeto fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Puente Grande, Jalisco, autoridad que determinará su situación jurídica.

Tanto el Rancho Izaguirre como el predio ‘La Galera’, en La Vega, han sido investigados por autoridades federales y estatales debido a que presuntamente en ambos lugares se llevaban a cabo secuestros y adiestramiento por parte de la organización criminal CJNG.

El rancho, -descrito por la Fiscalía como un “campo de adiestramiento, operado por una organización criminal”- es investigado por autoridades federales desde marzo del año pasado, cuando se tuvo conocimiento de la operación del lugar por parte del cartel.

En el sitio se han localizado cientos de prendas de vestir y objetos personales, de acuerdo con colectivos de búsqueda, que podrían estar vinculados a personas desaparecidas y continúan bajo análisis forense.