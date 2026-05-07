PERFIL: José Roberto Quiñonez, el nuevo vicefiscal general de Sinaloa que reemplazará a Dámaso Castro

José Quiñonez era vicefiscal en la región centro antes de asumir la vicefiscalía general.

Tras la salida de Dámaso Castro Saavedra como vicefiscal general de Sinaloa, sigue el turno de José Roberto Quiñonez, quien asume el cargo de manera provisional, mientras avanzan las investigaciones contra los funcionarios sinaloenses acusados de nexos con el narco.

Pese a que la Fiscalía de Sinaloa dijo en un principio que Dámaso Castro permanecería en su cargo y que asistiría a todas las citaciones de las autoridades debido a las acusaciones que lo vinculan con el Cártel de Sinaloa, el martes 5 de mayo pidió la licencia para separarse de su cargo.

Con ello, este miércoles 6 de mayo la fiscal general, Claudia Zulema Sánchez, le tomó protesta a José Roberto Quiñonez como el encargado del despacho.

¿Quién es José Roberto Quiñonez?

Licenciado en Derecho por el Centro de Estudios Universitarios del Norte, en Chihuahua, José Roberto Quiñónez Coronado es el nuevo vicefiscal de Sinaloa, estado azotado por la guerra entre Los Chapitos y ‘La Mayiza’ desde septiembre de 2024.

Su carrera en el sector público comenzó como agente del Ministerio Público en Chihuahua, para posteriormente integrarse a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, de acuerdo con medios locales como Debate.

Dentro de la Fiscalía de Sinaloa, Quiñonez ha tenido cargos relacionados con la investigación y la litigación oral.

Estuvo como responsable en unidades especializadas de delitos sexuales y contra la familia entre 2014 y 2017, en las regiones centro-norte y norte de Sinaloa.

Después fue director de la Unidad de Litigación Oral en las regiones centro-norte y centro, además de que fue titular de apoyo en la región centro.

Antes de su designación como vicefiscal general, José Roberto Quiñonez era vicefiscal para la región centro, enfocada en localidades clave de Sinaloa en el marco de la crisis de violencia.

Se desconoce cuánto tiempo estará Roberto Quiñonez como vicefiscal, mientras avanzan las acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, además de Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro, entre otros funcionarios relacionados con el Cártel de Sinaloa por EU.

Con información de Debate.