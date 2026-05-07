Venta de vehículos rompe récord con alza de 8.6 por ciento en abril: Autos chinos impulsan mercado mexicano

El mercado automotriz alcanzó un nuevo máximo histórico registró un crecimiento de 8.6 por ciento en la venta de autos ligeros nuevos, con 118 mil 859 unidades colocadas, impulsado principalmente por la expansión de marcas de origen asiático que ofrecen una combinación de precios competitivos, mayor disponibilidad de inventario y una oferta más diversificada.

La AMDA señaló que al incorporar la información de marcas que no reportan sus cifras al Inegi, abril 2026 ubicaría su comercialización en México en 126 mil 913 unidades, reflejando un avance anual de 8.5 por ciento en comparación con las entregas del mismo mes de 2025.

“Tomando el bimestre marzo-abril 2026 se comercializaron 250 mil 428 unidades, en comparativa con el mismo periodo de 2025 se registró un avance de 5.3 por ciento, es decir, un aumento de 12 mil 574 vehículos ligeros”, detalló Guillermo Rosales Zárate, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA).

Con estos resultados, durante los primeros cuatro meses de este año, se colocaron en el mercado interno 500 mil 512 unidades, para un crecimiento de 4.8 por ciento anual. Además, posicionó a este periodo como el mejor desde que se tiene registro, superando a 2017, cuando se vendieron 493 mil 823 unidades

“Las cifras reflejan el mes de abril y el periodo acumulado más alto en la serie publicada por INEGI. El nivel de comercialización de enero-abril 2026 fue superior a las ventas en similar periodo de 2017 (récord anterior), colocándose un 1.4 por ciento por arriba de las 493 mil 823 unidades comercializadas entonces”, comentó Rosales Zárate.

Marcas chinas impulsan mercado mexicano

Las ventas en México de vehículos chinos mantiene una fuerte tracción en lo que va de 2026, esto a pesar del endurecimiento arancelario que elevó las tarifas de importación hasta 50 por ciento, afirmó Guillermo Rosales Zárate, presidente ejecutivo de la AMDA.

En abril, armadoras de vehículos como Geely y Jetour–Soueast incrementaron sus ventas en México casi cuatro y siete veces, respectivamente, reflejando su rápida adopción entre consumidores. En paralelo, MG Motor y Changan registraron crecimientos de doble dígito, consolidando su posicionamiento en un entorno cada vez más competido.

El desempeño por marcas refleja una recomposición del mercado. Firmas como Changan reportaron un crecimiento de 101 por ciento, al colocar 2 mil 95 unidades durante el mes de abril. En tanto, Geely aumentó en 3.8 veces sus ventas con un alza de 283 por ciento, con más de 4 mil unidades colocadas.

Jetour–Soueast, fue la que registró el mejor desempeño, ya que, durante el cuarto mes del año, reportó un crecimiento de 7.1 veces, o de 610 por ciento, con 547 unidades, es decir 470 unidades más respecto al mismo mes del año anterior.

No obstante, el entorno competitivo también ha generado contrastes. Algunas marcas enfrentaron caídas relevantes, como Suzuki, que retrocedió 23 por ciento, y Motornation, con una contracción superior al 80 por ciento, evidenciando la presión que enfrentan ciertos jugadores ante la entrada de nuevas marcas de origen chino.

Recientemente, Rosales explicó que el desempeño de la industria corresponde, en buena medida, a que las importadoras de vehículos chinos hasta ahora cuentan con inventarios suficientes para diferir el impacto en precios y sostener la competitividad en el corto plazo.

Anticipó que en futuro habría un ajuste gradual conforme se agoten los inventarios y se renueve la oferta. Consideró que los precios podrían subir, aunque de forma moderada, lo que mantendría un entorno de alta competencia entre marcas.

“Es una posibilidad alta que una vez agotados estos inventarios… pueda darse un ajuste al alza de precios, aun cuando no estamos esperando que sea significativo y por lo tanto seguirá presente una hipercompetencia en el mercado mexicano”, vaticinó el directivo de la industria automotriz.

Por ahora, el liderazgo del mercado se mantiene relativamente estable, ya que Nissan continúa en el primer lugar con 17.3 por ciento de participación en el mercado mexicano.

Le sigue General Motors con 13.2 por ciento, Volkswagen con 11 por ciento, Toyota con 8.1 por ciento y KIA con 7.2 por ciento.

“El índice nacional de precios al consumidor registró un avance anual de 4.53 por ciento y el correspondiente a la compra de automóviles tuvo un incremento anual de 2.05 por ciento, con datos a la primera quincena de abril 2026”, añadió Guillermo Rosales Zárate.