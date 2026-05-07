Los Chapitos aprovechan caída de Caro Quintero: Ganan terreno en Sonora y Baja California, según EU

De acuerdo con una acusación de EU, Los Chapitos controlan rutas en Sonora y BC.

Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, no solo tienen el control territorial para el tráfico de drogas a Estados Unidos desde Sinaloa, sino también desde Sonora, gobernado por Alfonso Durazo, y Baja California, cuya mandataria es Marina del Pilar Ávila.

Así se advierte en la acusación que el gobierno de Estados Unidos presentó en la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 personas, incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, cuya detención provisional con fines de extradición solicitó en forma urgente.

Destaca que, para el Cártel de Sinaloa, Sonora y Baja California se han convertido en los principales puntos de entrada de narcóticos, como fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, con destino a los Estados Unidos.

Dicha organización criminal, añade, tiene su base de operaciones en Sinaloa, lo que le proporciona una ventaja estratégica para el abastecimiento de narcóticos, ya que se puede acceder fácilmente por vía terrestre, aérea y marítima desde Centroamérica y Sudamérica.

Ello, advierte la acusación, permite a los productores y distribuidores de cocaína enviar su producto a Sinaloa y a las zonas circundantes bajo el control del cártel.

Los Chapitos y Quintero pelearon por la plaza en Sonora y Baja California

Después de salir de prisión en 2013 por un error procesal, Caro Quintero buscó reconstruir la estructura criminal que encabezó durante las décadas de 1980 y 1990.

Su regreso derivó en una disputa territorial con la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con los reportes, el capo se estableció en Sonora y desde ahí impulsó la expansión del llamado Cártel de Caborca, grupo con el que buscó recuperar rutas y plazas en el noroeste del país. La ofensiva provocó una guerra con Los Chapitos, especialmente en regiones de Sonora, Sinaloa y Baja California.

Para fortalecer su operación, Caro Quintero reunió a familiares ligados al crimen organizado, creó un brazo armado conocido como “La Barredora 24/7” y estableció alianzas con grupos como La Línea.