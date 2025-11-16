Ataque de ‘La Línea’ al Cártel de Sinaloa en carrera de caballos en Chihuahua deja 8 muertos: Esto sabemos

La balacera en las carreras de caballos en El Parral provocó narcobloqueos y el despliegue de autoridades.

Un ataque armado durante un evento de carreras de caballos en Parral, Chihuahua, dejó al menos 8 muertos y una decena de heridos el sábado 15 de noviembre, en un hecho que provocó un operativo conjunto entre los tres niveles de Gobierno.

La balacera ocurrió en el Hipódromo de carreras conocido como Santa Teresa, mientras se desarrollaban competencias.

Videos que se viralizaron en redes sociales mostraron el momento en el que, a pocos metros de uno de los competidores, se escuchan disparos, lo que provocó que los asistentes corrieran a refugiarse o que incluso se escondieran debajo de automóviles mientras se perpetraba el ataque.

De acuerdo con Quadratín, entre las víctimas de la balacera en Chihuahua estarían civiles inocentes, así como integrantes de grupos criminales.

¿Por qué hubo un ataque armado en las carreras de caballos de Parral, Chihuahua?

El intercambio de disparos ocurrido en las carreras de caballos en el Hipódromo Santa Teresa de Parral tendría relación con el crimen organizado, por un conflicto entre cárteles.

Según los reportes, cerca de las 16:30 horas ocurrió el conflicto entre el cártel de ‘La Línea’ y el Cártel de Sinaloa.

Esto sabemos del enfrentamiento entre el Cártel de Sinaloa y ‘La Línea’ en Chihuahua

En las carreras de caballos en El Parral, Chihuahua, estaban integrantes de ‘Los Salgueiro’, que son cabecillas del Cártel de Sinaloa en la región.

‘Los Salgueiro’ son encabezados, entre otros, por Ruperto Salgueiro, y su hijo, conocido como ‘El 37′, estaba en el evento y actualmente se encuentra herido.

El ataque lo habría perpetrado el cártel de ‘La Línea’, que llegó al sitio de forma sigilosa, y uno de los sicarios mató a un mando de ‘Los Salgueiro’ de tres balazos, para posteriormente disparar en la zona donde se encontraban otros integrantes de la célula criminal ligada al Cártel de Sinaloa.

La respuesta de ‘Los Salgueiro’ provocó una serie de persecuciones, así como narcobloqueos en la carretera Parral-Jiménez, así como enfrentamientos en Valle de Allende, cerca del hipódromo donde ocurrió la balacera.

Las autoridades de Chihuahua aún no han informado de detenciones relacionadas con el ataque armado.

Con información de Quadratín.