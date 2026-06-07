Reeligen a Florentino Pérez como presidente del Real Madrid; Enrique Riquelme reconoce su derrota

Florentino Pérez es presidente del Real Madrid. El dirigente español consiguió la reelección tras imponerse en una votación histórica, la primera que vive el club merengue en dos décadas con más de un candidato.

Tras anunciar su victoria, Pérez aseguró que seguirá en el club blanco para defender al Real Madrid y trabajar por seguir ganando títulos y estar orgullosos del mejor estadio del mundo, el Santiago Bernabéu.

“Este el Real Madrid que queremos, un Real Madrid independiente. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para seguir ganando títulos. Para estar orgullosos del mejor estadio del mundo, de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo (Mourinho). Conmigo el Real Madrid es y seguirá siendo siempre de sus socios”, dijo.

A falta de porcentajes oficiales, Florentino aseguró: “hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia, el primero fue en 2004 es extraordinario”.

La junta directiva de Florentino contará con 18 miembros, con 4 vicepresidentes y 13 vocales. De estos últimos, 5 formaron parte de su primera directiva en el año 2000.

Enrique Riquelme felicitó “a la candidatura de Florentino Pérez porque ha conseguido la victoria esta noche”, además de asegurar que no pasarán otros 20 años sin elecciones, y agradeció a los socios que respaldaron su campaña.

Conteo previo favorecía a Florentino Pérez

Desde el inicio del conteo, la tendencia favoreció al ingeniero, quien asumió el cargo por primera vez en el año 2000 y se ha convertido en una de las figuras más influyentes en el futbol europeo. Los resultados preliminares le otorgaron una ventaja clara sobre su rival, Enrique Riquelme.

Más allá del resultado electoral, la atención también se centró en las propuestas de Florentino para la campaña, nuevos jugadores, innovación tecnológica y cambios estructurales en la relación entre el club y sus socios.

Real Madrid Las votaciones para elegir al nuevo presidente del Real Madrid se llevaron a cabo este 7 de junio. (Foto: EFE)

¿Cuáles son las propuestas de campaña de Florentino Pérez para el Real Madrid?

Las promesas Florentino Pérez para el Real Madrid son: reforzar la plantilla, impulsar nuevos proyectos tecnológicos y aumentar la participación de los socios.

Entre todas las propuestas, destacan el regreso del DT José Mourinho, la llegada de nuevos refuerzos para la defensa y la promesa de realizar un fichaje multimillonario que sacuda el mercado internacional.

Florentino Pérez aseguró que ya trabaja en la incorporación de Denzel Dumfries e Ibrahim Konaté, futbolistas que reforzarían una defensa que ha sufrido problemas de lesiones en las últimas temporadas.

La promesa más ambiciosa, sin embargo, es la contratación de una estrella internacional por una cifra superior a los 150 millones de euros. Aunque el presidente evitó revelar el nombre del objetivo, descartó que se trate de Erling Haaland o Michael Olise.

El plan para convertir a los socios en propietarios económicos

Otro de los puntos centrales de la campaña consiste en modificar la relación financiera entre los socios y el club.

La propuesta contempla la creación de una sociedad mercantil vinculada al Real Madrid con una valoración cercana a los 10 mil millones de euros. Según el proyecto, un pequeño porcentaje sería adquirido por un inversionista externo, mientras que el resto quedaría distribuido entre los socios.

Sus detractores consideran que podría representar un primer paso hacia la privatización del club, uno de los temas que más debate generó durante la campaña electoral.

La lucha contra la reventa de boletos

El dirigente también prometió endurecer las medidas contra la reventa ilegal de entradas. Así, miles de abonos detectados en operaciones irregulares serían recuperados por el club y posteriormente puestos a disposición de socios que actualmente no cuentan con asiento permanente en el estadio.

El campus tecnológico y el nuevo club social

En materia de infraestructura, Florentino Pérez, presidente del Madrid, presentó un proyecto enfocado en la innovación.

La idea consiste en desarrollar un gran campus tecnológico en Valdebebas, donde converjan empresas y especialistas relacionados con inteligencia artificial, análisis de datos y biotecnología aplicada al deporte.

¿Qué es el proyecto del ‘Bernabéu Infinito’?

La propuesta tecnológica más innovadora de la campaña es el llamado “Bernabéu Infinito”, un sistema que busca transformar la forma en que los aficionados presencian los partidos del Real Madrid.

El proyecto contempla el uso de realidad virtual para que seguidores de cualquier parte del mundo puedan ingresar digitalmente al estadio y observar los encuentros desde diferentes ubicaciones, como si estuvieran presentes en las gradas.

Florentino Pérez tomó la presidencia del Real Madrid desde el 2000. (Foto: EFE) (Juanjo Martin/EFE)

¿Quién es Florentino Pérez, presidente reelegido de Real Madrid?

Florentino Pérez es un empresario español nacido en España en 1947. Ingeniero de formación y presidente del grupo ACS, llegó por primera vez a la presidencia del Real Madrid en el año 2000.

Durante sus diferentes etapas al frente del club impulsó la era de los “Galácticos”, lideró la remodelación integral del estadio Santiago Bernabéu y supervisó una de las etapas más exitosas en la historia de la institución, marcada por múltiples títulos nacionales e internacionales, incluidos campeonatos de la Champions League.