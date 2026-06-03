Florentino Pérez anticipa a Mourinho para DT de Real Madrid si lo reeligen como presidente del club

El portugués José Mourinho será el entrenador del Real Madrid si Florentino Pérez sale como presidente en las elecciones internas del club que se realizan el próximo domingo.

En la cuenta oficial de la candidatura ‘Florentino 2026’ aparece la imagen del entrenador portugués con la camiseta del Real Madrid y detrás de él, sobre un fondo blanco, la palabra ‘Sí’.

Florentino Pérez anunció el acuerdo con Mourinho en el momento en que el otro candidato a la presidencia del club blanco, Enrique Riquelme, empezaba una entrevista en televisión.

A la vez, Pérez publicó en las redes sociales un video que comienza con la frase “mientras en la tele hablan, hablan y hablan...”, y prosigue con la imagen de Mourinho de blanco y el ‘Sí’.

Hace casi una semana, el empresario aseguró durante una entrevista que aún no había hablado con Mourinho tras ser cuestionado sobre su posible fichaje.

“Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho”, afirmó en declaraciones para Televisión Española en las que además adelantó que no va a participar en ningún debate electoral con el otro candidato a presidir el club, Riquelme.

Mourinho, un entrenador que ya conoce el banquillo merengue

El portugués ya dirigió al conjunto español durante tres temporadas, desde el año 2010 hasta 2013, y ganó una liga, una Copa del Rey y una Supercopa. El entrenador había llegado con un buen cartel luego de ganarlo todo con el Inter de Milán pero no logró darle la ‘orejona’ a los merengues.

Ahora, trece años después, puede regresar al Real Madrid de la mano de Florentino Pérez.

José Mourinho dirigió en la última temporada al Benfica en Portugal, al que llegó después de dos temporadas en el Ferenbahce turco.

Además, Mourinho pasó por equipos de primer nivel como Chelsea, Manchester United, Tottenham y AS Roma desde su salida del Madrid, aunque no logró que sus equipos destacaran como se esperaba.

Si Florentino sale elegido el domingo presidente del Real Madrid, el técnico portugués será presentado días después de forma oficial, de acuerdo con información de EFE.

Florentino Pérez busca además la renovación de Vinicius Junior (Foto: EFE). (IG @realmadrid)

Florentino Pérez anticipó la llegada de ‘un gran jugador’

Florentino Pérez, que dijo en un programa de televisión que anunciará este jueves el fichaje de un gran jugador, ya puso sobre la mesa el nombre del entrenador de su nuevo proyecto.

Este fichaje es, posiblemente, el del lateral derecho Denzel Dumfries, quien llegaría para reforzar la defensa merengue ante la salida de Dani Carvajal, de acuerdo con lo que publicó la prensa en Italia este miércoles.

Real Madrid se adelantó a otros interesados en los servicios del neerlandés como Barcelona o el Liverpool. El defensor se decantó por el Madrid, de acuerdo con los reportes, porque Mourinho habría trasladado a Dumfries su intención de convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto blanco.

Según los medios transalpinos, el Inter de Milán recibirá alrededor de 20 millones de euros por la operación, cifra inferior a los 25 millones fijados inicialmente en la cláusula de rescisión.