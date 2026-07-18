Tráiler embiste dos autos en Guanajuato; muere un bebé de un año y el chofer huye

Un tráiler impactó dos vehículos detenidos por trabajos de bacheo en la carretera San Felipe-Silao. donde

En San Felipe, Guanajuato, un tráiler embistió dos vehículos donde viajaban familias, dejando como saldo un bebé de un año sin vida y otras seis personas lesionadas.

El trágico accidente ocurrió la tarde de este sábado 18 de julio en la carretera San Felipe-Silao, a la altura de la comunidad rancho La Purísima, en las inmediaciones de la zona conocida como “la báscula”, perteneciente al municipio de San Felipe.

Autoridades de seguridad del municipio de San Felipe, informaron que el accidente se registró cuando un tráiler embistió por alcance dos vehículos que se encontraban detenidos, mientras trabajadores realizaban obras de bacheo en la carretera San Felipe-Silao.

Los conductores de los dos vehículos impactados por el tráiler esperaban a que los trabajadores de bacheo les pudieran ceder el paso, con dirección hacia Silao. De pronto, el tráiler llegó y los chocó.

Chofer se da a la fuga tras choque en la San Felipe-Silao

Primeras versiones refieren que el chofer del tráiler circulaba a exceso de velocidad y al llegar a la zona donde los vehículos estaban detenidos en fila no alcanzó a frenar, por lo que chocó contra los dos automóviles que tenía enfrente.

El tractocamión primero chocó contra un vehículo color blanco, en el que viajaba el bebé fallecido y su familia.

Un bebé fallecido y dos familias con lesiones es el saldo de un accidente vial sobre la carretera San Felipe-Silao. (Protección Civil de San Felipe, Guanajuato)

Con el fuerte golpe recibido, el vehículo blanco se proyectó contra otro automóvil color gris que estaba adelante, en el que viajaban un padre de familia y su hijo menor de edad.

Tras lo ocurrido y ante la gravedad de los hechos, el conductor del tráiler se dio a la fuga.

De inmediato, los testigos del accidente reportaron lo sucedido al sistema de emergencias 911, por lo que arribaron al lugar paramédicos de la Cruz Roja para brindar atención a los heridos.

Los paramédicos revisaron a los cinco tripulantes del vehículo color blanco y sólo pudieron confirmar que un bebé menor de un año había fallecido debido al fuerte impacto provocado por el tráiler.

Dentro de este mismo vehículo, una mujer quedó prensada y tras lograr ser rescatada por los paramédicos fue trasladada a recibir atención médica en estado de gravedad.

Los otros cuatro tripulantes del vehículo blanco también fueron atendidos y trasladados a un hospital del municipio de San Felipe.

Un padre y su hijo también resultaron lesionados

Las autoridades informaron que el bebé fallecido fue identificado como Emiliano, quien iba en compañía de sus padres y otros familiares en el vehículo blanco modelo reciente; ellos son originarios del estado de San Luis Potosí.

Un padre de familia y otro menor de edad también esperaban en la misma fila: ellos se trasladaban en un automóvil color gris. Ambos tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de la Fiscalía General del Estado se presentaron en el lugar del accidente para iniciar las investigaciones correspondientes debido al fallecimiento del bebé.

El percance impidió el paso de los automóviles, por lo que durante varias horas la circulación permaneció cerrada en esta carretera estatal.

Elementos de la Policía Estatal de Caminos iniciaron un operativo para tratar de ubicar al conductor del tráiler que provocó el trágico accidente, pero hasta el momento no se ha informado si el chofer ya fue detenido para deslindar responsabilidades.