Hombre escala torre de la Línea 1 del Cablebús; así fue su rescate a más de 30 metros (VIDEO)

El servicio de la Línea 1 del Cablebús fue suspendido temporalmente debido a las labores de rescate de Bomberos, ERUM y SSC.

Un hombre fue detenido este sábado 18 de julio luego de subir a una de las torres de la Línea 1 del Cablebús de la Ciudad de México, donde permaneció por varios minutos antes de ser rescatado por cuerpos de emergencia. El momento quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.

De acuerdo con los reportes, el sujeto, de 54 años de edad, escaló una torre de más de 30 metros de altura ubicada en la colonia Residencial Zacatenco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. Personal del sistema de transporte detectó la presencia del hombre y solicitó apoyo de los servicios de emergencia.

Así fue el rescate del hombre en la torre del Cablebús

El Jefe Vulcano Cova, el Director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, informó en sus redes sociales que atendieron el reporte de una persona que se encontraba arriba de una de las torres del transporte público.

"Utilizamos una escala para llegar a la estructura. Posterior a una conversación con la persona, decidió descender por el poste con vigilancia de la célula de Bomber@s.“, detalló.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital también participó en el rescate junto con equipos de trabajo del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a elementos de emergencia acercarse a la estructura para realizar las maniobras de rescate y poner al hombre a salvo.

Durante la intervención, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad mientras personal especializado dialogaba con el individuo para lograr que descendiera de la torre. Finalmente, el hombre fue asegurado y trasladado ante las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Suspenden temporalmente operaciones de la L1 del Cablebús

Debido a las labores de rescate, el servicio de la Línea 1 del Cablebús fue suspendido de manera preventiva durante algunos minutos mientras se desarrollaban los intentos de rescate. Posteriormente, las operaciones se reanudaron con normalidad.

La Línea 1, que conecta Indios Verdes con Cuautepec, mantuvo servicio provisional entre Cuautepec y Antena Tlalpexco hacia La Pastora, además de apoyo con unidades terrestres desde Indios Verdes y La Pastora.

Personal de mantenimiento realizó trabajos de revisión y habilitación de la torre involucrada para garantizar la seguridad de la operación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado mayores detalles sobre las causas que llevaron al hombre a subir a la estructura.

Con información de Quadratín.