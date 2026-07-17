Orgullo tabasqueño: Joven de Macuspana logra puntaje perfecto en examen de la UNAM; estudiará Medicina

Con este resultado, Karla Renata se convierte en la primera mujer tabasqueña en alcanzar un puntaje perfecto en el examen de la UNAM.

La joven tabasqueña Karla Renata Becerra Sordo, originaria de Ciudad Pemex, en el municipio de Macuspana, hizo historia al obtener 120 aciertos de 120 posibles en el examen de admisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), resultado con el que consiguió su ingreso a la Licenciatura en Medicina en su primer intento.

De acuerdo con la información difundida por su familia, Karla Renata se convirtió en la primera mujer tabasqueña en alcanzar un puntaje perfecto en el actual proceso de ingreso a la máxima casa de estudios del país.

La joven es egresada del Instituto de Ciencias y Humanidades de Tabasco (ICHT), donde concluyó el bachillerato con promedio de 10 y mención honorífica. Además, cuenta con certificaciones académicas de Harvard University y la Universidad de Pensilvania, así como medallas en competencias nacionales e internacionales de ciencia. También forma parte del Padrón Estatal de Nuevos Talentos de Tabasco.

Su proyecto profesional es convertirse en médica investigadora y posteriormente cursar un doctorado en la UNAM.

Karla es egresada del Instituto de Ciencias y Humanidades de Tabasco (ICHT), donde obtuvo un promedio de 10 y mención honorífica. (Redes sociales)

Tras conocerse el resultado, su madre, Liliana Becerra, compartió un emotivo mensaje en el que destacó el esfuerzo y la disciplina que su hija mantuvo durante años para alcanzar esta meta.

“Mi hija Karla Renata Becerra hizo realidad uno de los sueños más grandes en esta etapa de su vida: fue admitida a la Facultad de Medicina de la UNAM obteniendo un puntaje perfecto de 120 aciertos en su primer intento”, expresó.

Añadió que detrás de este logro hubo “incontables horas de estudio, noches de desvelo, disciplina, sacrificios, renuncias y una determinación” que siempre admiró en su hija.

Asimismo, señaló que la familia celebra no solo el resultado del examen, sino el inicio de una trayectoria que, confió, estará marcada por el servicio, la humanidad y el amor por la medicina.

El logro de Karla Renata ha sido reconocido en redes sociales, donde usuarios destacaron que pone en alto el nombre de Macuspana, conocido antes por ser el municipio de origen del expresidente Andrés Manuel López Obrador.