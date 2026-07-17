El Mundial quedó a deber en México

En junio pasado, que coincidió con la primera fase de la Copa Mundial de futbol, se registró un deterioro en algunos de los principales indicadores relacionados con el consumo privado en México.

En principio, las ventas de los comercios agremiados a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) disminuyeron 1.6 por ciento respecto a junio de 2025, después de mostrar mejoría en los meses previos.

Para tiendas iguales o comparables, aquellas con más de un año de operación, se trata de la primera contracción a tasa anual en las ventas comerciales desde febrero de 2025.

Pero en términos reales, al descontar el efecto de la inflación anual al cierre de junio, la caída se amplía a 4.8 por ciento.

“Los resultados de junio reflejan un efecto de calendario, debido a un domingo menos respecto al mismo mes de 2025 y el impacto del Mundial 2026, que modificó temporalmente los hábitos de consumo y redujo la afluencia a cierto tipo de tiendas físicas”, aseguró la ANTAD en un comunicado.

En el caso de las tiendas totales, rubro que incorpora la facturación de todos los establecimientos abiertos durante los últimos 12 meses, las ventas registraron en junio un incremento de sólo 0.6 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.

Por formato de tienda, sólo los establecimientos especializados –incluyen farmacias, tiendas de conveniencia y deportivas, entre otras– tuvieron crecimiento, que fue de 3.1 por ciento, pues las ventas en departamentales y autoservicios cayeron 3.1 y 2.7 por ciento, respectivamente.

A su vez, el gasto con tarjetas de crédito y débito en términos reales se mantuvo débil en el sexto mes de 2026.

El Indicador de Consumo Big Data BBVA Research sugiere un “efecto acotado” del Mundial sobre el gasto privado en junio.

Este indicador adelantado de consumo, que se construye a partir del gasto efectuado en terminales punto de venta de BBVA en México, tanto físicas como virtuales, anticipa la fortaleza o debilidad del consumo de bienes y servicios en los hogares.

Los datos revelados por la institución financiera provenientes de las operaciones realizadas con tarjetas de crédito y débito señalan que el consumo registró en junio una baja de 0.2 por ciento mensual y una caída de 4.9 por ciento anual, su quinta reducción consecutiva.

“Si bien los primeros indicadores de actividad del segundo trimestre de 2026 sugieren un impulso transitorio de la Copa del Mundo sobre la construcción –derivado del gasto en infraestructura y servicios relacionados–, el comportamiento del gasto en terminales punto de venta durante el trimestre indica que este efecto habría sido acotado y heterogéneo sobre el consumo privado, sin traducirse en un repunte generalizado del gasto de los hogares”, expuso Saidé Salazar, economista principal de BBVA México.

“En particular, la atonía del gasto privado durante el segundo trimestre es consistente con un cambio transitorio en los patrones de consumo, materializándose una reducción de las visitas de los consumidores a las tiendas físicas”, abundó la experta, líder del Monitor de Consumo y cuyo análisis es coincidente con el de la ANTAD.

De acuerdo con el Indicador de Consumo Big Data BBVA Research, el gasto en establecimientos físicos disminuyó 0.9 por ciento mensual, la mayor contracción desde febrero, con una caída a tasa anual de 3.8 por ciento.

Por componentes, el gasto en los servicios vinculados al sector turismo mostró una marcada contracción, con una disminución de 10.5 por ciento mensual en el segmento de hoteles y 4.9 por ciento en el de restaurantes.

En sentido contrario, el gasto en servicios de entretenimiento creció 16.5 por ciento mensual y 24.8 por ciento anual, posiblemente impulsado por la Copa del Mundo.

“Anticipamos que la atonía de los hogares persistirá en los meses siguientes, ante el lento dinamismo de la masa salarial real y la mayor cautela del consumidor en un entorno de prolongada incertidumbre”, advirtió Salazar.

La moderación en el desempeño del consumo privado, como lo exhiben los indicadores descritos arriba, deja ver que la celebración de 13 partidos del torneo de futbol en el país no generó el impulso esperado en el gasto de los hogares.

Aún habrá que ver si lo tuvo en la actividad económica nacional. Por lo pronto, la firma Deloitte estima que la aportación del Mundial al PIB de México fue de sólo 0.12 por ciento.