Los ‘otros datos’ del mercado laboral formal

El empleo formal afiliado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) observó una mejoría en junio de este año, luego de la debilidad mostrada en mayo.

Pero, como dice el refrán popular, ‘el diablo está en los detalles’. Veamos algunos de los datos principales del mercado laboral formal.

El mes pasado se dieron de alta ante el Seguro Social 61 mil plazas formales, lo que representa un avance mensual de 0.3 por ciento en la creación de puestos de trabajo.

Para un mes de junio, esta cifra de creación de empleo es la más elevada desde 2021, cuando se generaron cerca de 66 mil.

La cifra, además, contrasta con la pérdida de 46 mil puestos de trabajo que se registró en junio de 2025.

En junio de 2026 los puestos permanentes impulsaron la creación de empleo con 74 mil plazas. Por el contrario, en los eventuales se reportó la salida de 13 mil trabajadores formales.

Otro detalle del reporte es el efecto de los puestos asociados a trabajadores de plataformas digitales como Uber o DiDi, que tienen la obligación de registrar a sus repartidores, choferes y otros colaboradores.

De acuerdo con el análisis de ManpowerGroup sobre los datos del reporte mensual del IMSS, al excluir a los trabajadores de plataforma, la cifra real de nuevos puestos en el mercado laboral durante junio alcanzó los 21 mil.

El registro de trabajadores de plataformas digitales que alcanzaron el umbral de ingreso neto mensual llegó a 238 mil personas en junio, lo que permitió sumar al empleo formal 40 mil plazas respecto a mayo.

Willebaldo Gómez, académico de la UNAM, dijo al reportero Felipe Gazcón de El Financiero que “la formalización de plataformas digitales fue el verdadero motor de la cifra de nuevos registros laborales” en junio.

De manera acumulada en los primeros seis meses del año, la creación de empleo formal fue de 262 mil plazas, el triple de los puestos generados en el mismo periodo de 2025.

Cabe recordar que, de acuerdo con la estadística del IMSS sobre trabajadores afiliados, en diciembre de 2025 se dieron de baja 321 mil plazas laborales.

De manera que, si la creación de empleo entre enero y junio de 2026 fue de 262 mil puestos, incluidos los asociados a plataformas digitales, aún hay un déficit de 59 mil plazas para alcanzar la recuperación total de las bajas acumuladas al final del año pasado.

“Si vemos el empleo que se acumuló en lo que va del año, las cifras siguen siendo positivas y para ello mucho ayudó el tema de las plataformas digitales”, indicó Alberto Alesi, director general de ManpowerGroup México, Caribe y Centroamérica.

“Aunque los registros de trabajadores de plataformas digitales son supercíclicos en función de los momentos de demanda, como el Mundial por la alta movilización de personas”, agregó el experto.

El director de la firma de capital humano también advirtió que “mucho de lo que tenía que ocurrir en materia de contratación por el Mundial ya ocurrió”.

Alesi reconoció que se esperaba un mayor dinamismo del mercado laboral por la copa de futbol, pero “hasta ahora ese impulso no se ha traducido en un crecimiento significativo del empleo formal”.

A nivel de empleadores o patrones, el IMSS reportó la existencia de un millón 15 mil registros patronales al cierre de junio pasado.

Sin embargo, los datos siguen siendo negativos, pues ya se acumularon dos años con menos registros patronales.

La razón es que, en comparación con junio de 2025, hay una pérdida de casi 27 mil registros o una caída de 2.5 por ciento anual.

Con la contracción de junio se ligaron 24 meses consecutivos de variaciones negativas en el número de patrones registrados, la peor racha en más de 20 años.

Según el IMSS, “los registros patronales no equivalen a empresas o negocios”, por lo que “su disminución no debe interpretarse automáticamente como destrucción o cierre de empresas”.

Aunque a la precisión metodológica se le diera el beneficio de la duda, la continua caída en los registros patronales refleja dos cosas inocultables del mercado de trabajo en México: el mayor peso de la ocupación informal y el debilitamiento de la formalidad laboral.