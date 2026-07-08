¿Hay un viraje de la inversión en México?

La formación bruta de capital fijo, que mide el comportamiento de la inversión en activos fijos, apretó el paso en México al iniciar el segundo trimestre del año, pues en abril pasado repuntó 4.0 por ciento a tasa mensual, siendo su mayor incremento desde noviembre de 2020.

Por componente, la inversión en construcción se disparó 6.5 por ciento mensual, su mayor expansión desde agosto de 2020, gracias a la fuerte aceleración de 12.4 por ciento en la construcción residencial, su mayor avance desde agosto de 2025.

De acuerdo con el economista en jefe de Grupo Coppel, Arturo Vieyra, el dinamismo de la construcción residencial podría estar asociado al impulso del programa de vivienda del gobierno federal y, por otro lado, el plan de infraestructura debería, aunque sea en una pequeña escala, empezar a dar resultados favorables.

El Plan México es la principal estrategia del gobierno para detonar el crecimiento económico y elevar su potencial, teniendo entre sus metas centrales incrementar la inversión.

La inversión realizada en maquinaria y equipo avanzó 2.0 por ciento, impulsada por la de origen importado, que aumentó 6.2 por ciento contra marzo previo, según cifras del INEGI con ajuste estacional.

El dato importante es que, a tasa anual, la inversión total creció 5.1 por ciento comparado con abril de 2025 y no sólo puso fin a una racha de 19 meses consecutivos en contracción, sino que logró su mayor aumento desde julio de 2024, cuando también registró su último máximo.

De hecho, la última vez que la inversión productiva había pisado terreno positivo fue en agosto de 2024, previo a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial, que apareció en la Constitución en septiembre de ese año.

Esto quiere decir que la inversión, que es uno de los principales motores del crecimiento económico de México, muestra un desempeño positivo por primera vez en lo que va de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Si bien la inversión logró un fuerte repunte al inicio del segundo trimestre del año, persisten diferencias importantes entre sus componentes.

La construcción escaló 8.8 por ciento contra abril de 2025, su mejor comportamiento desde mayo de 2024, favorecida por un crecimiento anual de 16.7 por ciento en la construcción residencial, su mayor alza desde octubre de 2023.

Por su parte, la adquisición de maquinaria y equipo de origen nacional e importado avanzó 0.9 por ciento anual. Aunque moderado, este dato bastó para que los gastos en maquinaria y equipo dejaran atrás 16 meses seguidos en descenso.

La inversión en maquinaria y equipo de origen nacional tuvo una contracción de 10.6 por ciento anual, registrando retrocesos durante 17 meses al hilo.

Por su parte, la inversión en maquinaria y equipo importado creció 8.8 por ciento anual, su mayor expansión desde marzo de 2024.

Siguiendo con el análisis del economista en jefe de Grupo Coppel, la debilidad en el segmento de maquinaria y equipo nacional podría estar relacionada, en parte, con la apreciación del peso, que ha favorecido la adquisición de bienes de capital importados frente a los de producción nacional.

Con cifras originales o sin ajuste estacional, la también llamada inversión fija bruta, que mide la capacidad productiva de la economía mexicana, registró una aceleración de 5.9 por ciento anual en abril de 2026.

Por componente, la inversión privada anotó una expansión de 5.7 por ciento contra abril del año anterior, mientras que la inversión pública repuntó 7.5 por ciento y ligó cuatro meses al alza.

La importancia de los datos estriba en que poco más del 85 por ciento de la inversión total en el país proviene del sector privado. Esto quiere decir que la inversión pública es complementaria de la privada, mas no sustituta.

La inversión privada aún está rezagada respecto a los niveles observados antes de la entrada en vigor de la reforma judicial, pero lo está todavía más la inversión pública.

El desafío es que los niveles tanto de inversión privada como pública tiendan a normalizarse en lo que resta de 2026 y que se alejen de sus tendencias negativas anteriores.

Como advierte el observatorio económico México, ¿cómo vamos?, el reto es también que la mejora en la inversión se mantenga y “no sea un dato aislado”.

Para que no sea ‘flor de un día’, lo que falta es recuperar y generar confianza para invertir en el país. De lo contrario, no habrá un viraje de la inversión.