Los caminos inciertos del T-MEC y sus alcances

Este 1 de julio se cumple el sexto año de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que será sometido a una revisión conjunta y obligatoria antes de pasar a una eventual extensión.

La pregunta pertinente es si el instrumento, que ha sido clave para la integración económica y comercial en Norteamérica, va a sobrevivir y en qué condiciones.

El tratado debe sobrevivir porque es estratégico para el futuro económico de la región y representa la arquitectura comercial de uno de los bloques más grandes y productivos del mundo.

Además, se debe mantener y fortalecer la relación trilateral entre México, Estados Unidos y Canadá, pese a que algunos sectores sobre todo en Washington sugieren priorizar los acuerdos bilaterales.

El Capítulo 34 del acuerdo comercial contiene las disposiciones sobre la administración del instrumento, entre las que destaca la cláusula de revisión, la cual establece que el T-MEC tendrá una vigencia de 16 años, con posibilidad de prorrogarse.

Para tal fin, a partir del sexto año de su entrada en vigor, es decir, este día, se realizará una revisión conjunta del tratado por parte de la Comisión de Libre Comercio.

El objetivo de la revisión conjunta es evaluar el funcionamiento del acuerdo, formular recomendaciones y, en caso necesario, adoptar medidas pertinentes para mejorarlo.

Dicha comisión, compuesta por los responsables de comercio de cada gobierno, tiene entre sus principales funciones la implementación y el buen funcionamiento del tratado.

La Comisión de Libre Comercio del T-MEC estará integrada por el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard; el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, y el ministro de Comercio Canadá-EU, Dominic LeBlanc.

Si derivado del proceso de revisión, los gobiernos de cada parte expresan por escrito su intención de prorrogar el acuerdo, se ampliará su vigencia por otros 16 años de forma automática.

Hasta ahora México y Canadá expresaron oficialmente su intención de extender el T-MEC por otros 16 años, no así Estados Unidos.

En caso de que Estados Unidos no quiera ampliarlo, se realizarán revisiones anuales, a partir del sexto año y hasta cumplir con la vigencia de 16 años del T-MEC, el 1 de julio de 2036.

De acuerdo con lo que adelantó Ebrard ayer en un videomensaje, las tres partes hablarán hoy sobre los siguientes pasos para la revisión del T-MEC:

“Un camino que irnos a una revisión dentro de seis años con una ampliación de la vigencia del tratado hasta 2042. El otro camino, si ese no se quiere tomar, es mantener la vigencia de 10 años que ya tenemos, prevista hasta 2036, y hacer una revisión cada año con un alcance cada vez más limitado”.

Lo importante es que el secretario de Economía descartó que uno de los escenarios de las conversaciones de este miércoles sea que el tratado deje de tener vigencia.

Independientemente de la reunión virtual de hoy, que contará con la participación de Ebrard, Greer y LeBlanc, durante la semana del 20 de julio los gobiernos mexicano y estadounidense celebrarán una tercera ronda de negociaciones bilaterales en la Ciudad de México.

En la revisión México debe buscar que los aranceles impuestos por Estados Unidos bajo el argumento de seguridad nacional, amparándose en la sección 232 de su ley comercial, a las exportaciones mexicanas de vehículos que no cumplan con las reglas de origen del T-MEC, así como de acero y aluminio, se reduzcan e incluso se eliminen.

Si bien no hay indicios de la administración Trump de una reducción en esos aranceles, “ese debe ser uno de los objetivos principales de las pláticas en las próximas rondas”, me dijo Kenneth Smith.

El exjefe negociador técnico de México para el T-MEC destaca que el país llega con fortalezas económicas a la negociación, pues no sólo se ha consolidado como el principal exportador a Estados Unidos, sino que ya es el mayor comparador de productos estadounidenses a nivel mundial.

En su opinión, no hay que esperar acuerdos concretos de la reunión virtual, pero sí asumir que “el proceso de revisión continúa y continuará fácilmente hasta finales de este año, con la posibilidad de que se extienda al 2027”.

Lo más importante, subrayó Smith, es tener en breve un acuerdo con Estados Unidos de cómo se van a manejar los aranceles.

“Necesitamos tener certidumbre de que estos aranceles se van a eliminar o reducir al máximo posible”, afirmó.

Ojalá.