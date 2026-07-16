UNAM publica resultados de examen de admisión a licenciatura: ¿Cómo saber si quedaste paso a paso?

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) está por dar a conocer los resultados de su examen de admisión al nivel licenciatura.

La entrega de resultados del examen de la UNAM será el viernes 17 de julio, aunque es posible que desde la noche de este jueves 16 estén disponibles, como ha acostumbrado la institución en años anteriores.

Si tienes duda sobre cómo consultar los resultados, sigue estos pasos:

Examen de admisión de la UNAM: ¿Cómo consultar los resultados?

Para conocer los resultados del examen de admisión, lo primero que debes hacer es entrar al sitio web de la Convocatoria 2026 de la UNAM.

Inicia sesión con tu correo y contraseña, para posteriormente dar clic en el apartado de resultados.

Llena la documentación requerida y comprueba si te quedaste en la UNAM.

En caso de que seas aceptado, lo siguiente es llenar las encuestas con datos estadísticos y el examen diagnóstico de inglés.

Una vez que termines, obtendrás la documentación necesaria para inscribirte en la UNAM, esto del 3 al 7 de agosto.

La UNAM delimitará el tiempo que tienes para llenar la documentación. Además, recomienda consultar los resultados solo desde un dispositivo, a fin de no saturar el sistema.

UNAM aceptará cifra récord de nuevos universitarios para el ciclo 2026-2027

Respecto al examen de la UNAM, la institución dio a conocer que recibirá a 50 mil 113 alumnos para la generación que entrará este ciclo escolar, lo que significa mil 454 cupos más que el año pasado.

De los nuevos aspirantes, 21 mil 962 entrarán por el concurso de selección, mientras que los otros 28 mil 151 por el pase reglamentado de la UNAM.

El sueño universitario sigue siendo solo un ‘sueño’ para la gran mayoría, ya que solo fue admitido el 13.84 por ciento de los 158 mil 712 aspirantes que presentaron el examen correspondiente.

Es la primera vez que el examen es en línea, lo que representó una oportunidad para que más personas se inscribieran en el proceso.

Además, se informó que se implementó un sistema para aplicar exámenes basado en inteligencia artificial, con el objetivo de captar cualquier conducta inapropiada, lo que funcionó para un monitoreo humano correcto, de acuerdo con la UNAM.

Si tienes más dudas, no olvides que tienes tu portal del aspirante a la UNAM para obtener más información.