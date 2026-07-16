Túnel Churubusco-Xochiaca entra en operación para reducir inundaciones en el oriente del Edomex

Este magno proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México. (Foto: X / Delfina Gómez)

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez y Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), supervisaron e hicieron el encendido simbólico del Túnel Churubusco-Xochiaca, una de las obras hidráulicas más importantes para disminuir el riesgo de inundaciones en el oriente mexiquense.

La infraestructura beneficiará a más de un millón de habitantes de los municipios de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz, así como de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

“Quiero expresar mi agradecimiento a nombre de Gobierno Municipal, Gobierno Estatal, a nuestra querida presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, porque sin duda alguna sigue mostrando esa capacidad de querer seguir apoyando a nuestros mexiquenses”, expresó la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

Este magno proyecto forma parte del Plan Integral para el Oriente del Estado de México, instruido por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y permitirá conducir el agua pluvial hacia la laguna de regulación Churubusco-Xochiaca, lo que evita que el sistema de drenaje se sature y disminuye las afectaciones provocadas por las lluvias extraordinarias, todo esto refuerza el funcionamiento de los colectores principales de la zona.

“Esta obra sin duda alguna no solamente está o va a apoyar a la cuestión de lo que viene, inundaciones en Los Reyes, aquí en Neza, sino también nos dio la oportunidad de generar empleos, de reactivar la economía, de que la gente tenga la posibilidad de vivir de una manera más digna y justa. Y eso es gracias al equipo que siempre realizan nuestros integrantes de Gobierno Federal” aseveró Delfina Gómez Álvarez

Se hizo una inversión conjunta superior a 450 millones de pesos, aportada por los Gobierno de México, del Estado de México y el municipio de Nezahualcóyotl.

En este sentido, el director de Conagua informó que el proyecto incorpora un colector de 2.44 metros de diámetro, un túnel de cinco metros de diámetro y un cárcamo equipado con ocho bombas capaces de desalojar 16 mil litros de agua por segundo, lo que fortalece la capacidad de respuesta durante las lluvias intensas.

También se realizaron trabajos de desazolve y ampliación de la capacidad de almacenamiento en las lagunas de regulación Churubusco-Xochiaca y El Salado, acciones que permiten contar con un mayor margen de maniobra durante la temporada de lluvias y fortalecer la protección de una de las regiones con mayor vulnerabilidad a inundaciones del país.

Estuvieron presentes Beatriz García Villegas, Vocal Ejecutiva de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM); Roberto Samuel Capuano Tripp; responsable del Proyecto de Agua del Valle de México de Conagua; Adolfo Cerqueda Rebollo, Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, así como autoridades federales, estatales y municipales.