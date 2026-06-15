Coordinación entre Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez hace posible obras de movilidad en Zona Oriente: Horacio Duarte

Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno, señaló que los grandes avances en movilidad para la Zona Oriente del Edomex, como el arranque de obra del Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602, es posible gracias al trabajo coordinado y de la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Delfina Gómez.

“Esto es gracias al trabajo, a la dedicación de la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestra gobernadora Delfina Gómez, que estará supervisando esta gran obra que vale la pena porque ya nos la merecíamos”, publicó el secretario Horacio Duarte a través de un video en sus cuentas de redes sociales.

Detalló que la primera etapa de la obra llegará de la Autopista Peñón Texcoco y cruzará el Periférico Oriente, posteriormente en una segunda etapa, brincará las famosas vías de la Cuchilla del Tesoro, disminuyendo el tráfico que actualmente se registra.

“Con esto vamos a resolver un problema de vialidad muy importante. Que sepan las mujeres y hombres de Texcoco, Tepetlaoxtoc, Papalotla, Chiautla, Chiconcuac, Tezoyuca, Chicoloapan, Chimalhuacán, Nezahualcóyotl, Ecatepec, que está gran obra va a beneficiar a toda esta región”, resaltó el secretario Horacio Duarte.

Cabe señalar que el Paso Superior Vehicular Peñón Texcoco y Avenida 602 forman parte de la Estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMéx” y beneficiará a más de 2 millones de habitantes de la región oriente.