Elon Musk lanza exitosamente Starship al espacio… pero termina el día siendo menos rico

La fortuna de Musk, que alcanzó un máximo cercano a US$1,33 billones el 16 de junio, se ubica ahora en US$684.000 millones. (Fotoarte: El Financiero / Shutterstock)

SpaceX llevó a cabo con éxito un lanzamiento el viernes por la tarde desde sus instalaciones de Starbase, en el sur de Texas, y puso en órbita su cohete Starship. Sin embargo, el éxito de la misión no evitó que la fortuna de Elon Musk volviera a caer a la Tierra.

El primer “trillonario” del mundo es ahora menos rico que antes de la salida a bolsa de SpaceX, realizada el mes pasado, según el Índice de multimillonarios de Bloomberg.

La fortuna de Musk, que alcanzó un máximo cercano a US$1,33 billones el 16 de junio, se ubica ahora en US$684.000 millones.

La caída de más de US$600.000 millones en poco más de un mes supera el patrimonio neto de cualquier otra persona que haya figurado en la lista de Bloomberg de las 500 personas más ricas del mundo , con la única excepción del propio Musk.

¿Cómo cerraron las acciones de Space Exploration Technologies?

Las acciones de Space Exploration Technologies Corp., el nombre oficial de la empresa, cerraron en un máximo de US$201,80 el 16 de junio, pero desde entonces han retrocedido un 46 por ciento hasta un mínimo histórico de US$108,37.

El próximo mes se desbloquearán hasta 911.5 millones de acciones en manos de personas con información privilegiada y de los primeros inversionistas, lo que podría ejercer una presión adicional sobre el precio.

Según S3 Partners, las posiciones cortas sobre la empresa ascendían a 219.3 millones de acciones al 29 de julio, frente a los 23.3 millones registrados el 16 de junio.

Esa cifra representa más de un tercio de las acciones disponibles para negociación pública. La próxima semana, SpaceX publicará por primera vez sus resultados trimestrales como empresa que cotiza en bolsa.

¿Por qué se ha visto afectada la fortuna de Elon Musk?

Otro factor que ha contribuido recientemente al deterioro de la fortuna de Musk es Tesla Inc.

Las acciones del fabricante de vehículos eléctricos han caído un 17 por ciento desde la publicación de sus resultados del segundo trimestre, el 22 de julio.

La empresa informó gastos de capital por US$5.800 millones, que Musk describió como “un año de inversión masiva”.

Tesla registró su primer trimestre con flujo de caja negativo en dos años, lo que eclipsó el aumento de los ingresos impulsado por unas entregas de vehículos superiores a lo previsto.

¿Cuándo lanzará Tesla los robots humanoides Optimus?

Tesla prevé lanzar una serie de nuevos productos en los próximos meses, entre ellos los robots humanoides Optimus, los Cybercabs autónomos y nuevas iniciativas de inteligencia artificial. La empresa también ha señalado que espera destinar más de US$25.000 millones este año a gastos de capital.

Las acciones del fabricante de automóviles con sede en Austin acumulan una caída del 36 por ciento desde el máximo alcanzado en diciembre.

Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, Musk posee una participación en Tesla valorada en US$129.000 millones, mientras que su participación en SpaceX supera los US$550.000 millones.