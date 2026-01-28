Se desploman ventas de Tesla y Elon Musk anuncia el fin de la producción de autos Model S y Model

Elon Musk tiene ambiciosos planes para el robot Optimus, por lo que los autos Tesla de ambos modelos dejarán de ser producidos. (Foto: EFE)

Elon Musk anunció este miércoles que Tesla dejará de fabricar los autos Model S y Model X en la primera mitad del año, para dedicar la planta de producción de Fremont, en California, a la creación de robots Optimus.

“Es el momento de poner punto final a los programas de Model S y Model X de forma honorable. Porque estamos moviéndonos hacia un futuro basado en la autonomía”, explicó Musk durante una teleconferencia con analistas.

El consejero delegado de Tesla también dijo que en “pocos meses” la empresa desvelará el robot Optimus 3, que calificó como un “robot muy capaz” y que podrá aprender a realizar todo tipo de tareas simplemente viendo un video, aseguró.

Pero también advirtió que su producción será inicialmente lenta, ya que la cadena de suministro debe desarrollarse desde cero. Aun así, Musk estimó que Tesla podrá fabricar hasta un millón de unidades del Optimus al año.

El empresario, conocido por errar en sus ambiciosas predicciones, añadió que cree que Optimus contribuirá de forma significativa al Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos.

Tesla se desploma en 2025

Los beneficios netos de Tesla cayeron un 46 por ciento en 2025 y se situaron en 3,794 millones de dólares con la reducción de un 10 por ciento de sus ingresos por la venta de automóviles, informó este miércoles el fabricante de vehículos eléctricos.

Tesla señaló que en 2025 sus ingresos por la venta de automóviles ascendieron a 69,526 millones de dólares. Con la venta de sistemas de almacenamiento de energía, servicios y otras fuentes, los ingresos de la compañía se situaron en 94,827 millones de dólares, un 3 por ciento menos que el año anterior.

De igual forma, el beneficio operativo se redujo un 38 por ciento, a 4,355 millones de dólares, el resultado bruto de explotación (ebitda) ajustado se redujo a 14,596 millones, -9 por ciento, con un margen del 15.4 por ciento, frente al 16.4 por ciento de 2024.

En el último trimestre, el beneficio neto bajó un 61 por ciento interanual, hasta 840 millones de dólares. En el mismo periodo, sus ingresos por la venta de automóviles descendieron un 11 por ciento, hasta 17,693 millones.

¿Cuánto bajó la producción de Tesla?

En 2025, la producción de Tesla cayó 7 por ciento, a 1 millón 654,667 vehículos, y las ventas 9 por ciento, a 1 millón 636,129 unidades, lo que supone la primera caída anual de ventas de su historia.

Del total producido, solo 53,900 unidades correspondieron a los modelos Semi (camión), Model X, Model S y Cybertruck (camioneta). El resto, 1 millón 600,767, fueron Model 3 y Model Y.

La compañía indicó que prevé aumentar la producción del camión Semi y lanzar el Cybercab (su taxi autónomo) en la primera mitad de 2026. Tesla también confirmó que está preparando el inicio de la producción del nuevo Roadster, su deportivo biplaza, para este mismo año.

Tesla también anunció que el 16 de enero llegó a un acuerdo para invertir 2,000 millones de dólares en XAI, la empresa de inteligencia artificial fundada por su consejero delegado, Elon Musk.