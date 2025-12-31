De Trump y su familia a Musk: Los multimillonarios que más aumentaron sus fortunas en 2025

La fortuna de las 500 personas más ricas del mundo se quedó cerca de superar los 12 billones de dólares, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Las 500 personas más ricas del mundo sumaron a sus fortunas una cantidad récord de 2.2 billones de dólares en 2025, gracias al fuerte avance en una variedad de mercados como acciones, criptomonedas y metales preciosos, según el Bloomberg Billionaires Index.

Las ganancias, que elevaron el patrimonio neto conjunto de las 500 personas en el ranking a 11.9 billones de dólares, se vieron fuertemente impulsadas por la victoria electoral de Donald Trump a fines de 2024 y solo se vieron brevemente interrumpidas por los temores arancelarios en abril.

¿Qué tipo de empresas fue la que más incrementó su fortuna en 2025?

Las grandes tecnológicas encabezaron el avance por la euforia por la inteligencia artificial que siguió impulsando a las acciones de gran capitalización en EU.

Cerca de una cuarta parte de todas las ganancias registradas por el índice de riqueza de Bloomberg provino de solo ocho personas, entre ellas:

Sin embargo, esa contribución fue menor que la del año pasado, cuando esos mismos ocho multimillonarios representaron el 43 por ciento del total de las ganancias.

¿Quién fue el multimillonario que ‘robó los reflectores’ a Elon Musk?

Cuando comenzó 2025, Musk era sin discusión el nombre más destacado en la lista de los más ricos del mundo. Se convirtió por primera vez en un actor político de peso tras donar casi 300 millones de dólares a la campaña de reelección de Trump y pasó gran parte de los primeros meses de 2025 en Washington, liderando los esfuerzos del gobierno para recortar costos.

Sin embargo, fue Larry Ellison, y no Musk, quien terminó acaparando la atención. Impulsado por una fuerte alza de las acciones de Oracle, gracias a sus enormes inversiones en inteligencia artificial, Ellison superó brevemente a Musk como el hombre más rico del mundo en septiembre.

Larry Ellison, cofundador de Oracle, fue momentáneamente el hombre más rico del mundo. (Bloomberg)

Aunque las acciones de Oracle luego retrocedieron cerca de 40 por ciento desde su máximo, Ellison cerró el año en los titulares por su participación en la oferta de Paramount Skydance, dirigida por su hijo David Ellison, para adquirir Warner Bros.

Las ganancias no se limitaron a EU. Mientras el índice S&P 500 registró un avance anual de 17 por ciento hasta el 30 de diciembre, fue superado por una ganancia de 22 por ciento del FTSE 100 del Reino Unido y un salto de 29 por ciento del Hang Seng de Hong Kong.

Otras clases de activos tuvieron un desempeño incluso mejor. Los metales preciosos registraron uno de sus mejores años en décadas en medio de una fuerte búsqueda de refugio, mientras que el cobre y las tierras raras también surgieron como materias primas de gran importancia geopolítica. Entre los principales beneficiados estuvieron la magnate minera australiana Gina Rinehart y la familia Luksic de Chile, que sumaron miles de millones a sus fortunas.

Antes de una venta masiva reciente, las criptomonedas también estaban en camino de superar el rendimiento de las acciones en el año. El bitcoin alcanzó máximos históricos tras la victoria electoral de Trump y extendió esas ganancias luego que el gobierno aprobara una serie de políticas favorables al sector. Sin embargo, una fuerte caída que comenzó en octubre borró todas esas ganancias y algo más, golpeando la riqueza de multimillonarios como los gemelos Winklevoss, Changpeng Zhao y Michael Saylor.

¿Quiénes fueron los multimillonarios que más incrementaron sus fortunas en 2025?

De acuerdo con un análisis al Bloomberg Billionaires Index, el ‘pleito’ que protagonizaron Trump y Musk por el aumento del límite de la deuda de EU no jugó en contra de sus fortunas.

Larry Ellison, el segundo hombre más rico del mundo: ¿Cuánto aumentó su fortuna?

A los 81 años, el cofundador de Oracle tiene un patrimonio de 249 mil 800 millones de dólares, que aumentó en 57 mil 700 millones de dólares durante 2025.

El patrimonio neto de Ellison dio un ‘salto’ de 89 mil millones el 10 de septiembre tras un sólido informe trimestral de resultados vinculado a los planes de expansión en IA de Oracle, el mayor incremento de riqueza en un solo día registrado por el índice de Bloomberg hasta ese momento.

Larry Ellison es uno de los cinco hombres más ricos del mundo, y ahora quiere ayudar en la compra de Warner Bros. (Bloomberg)

Ellison también ha estado desplegando su fortuna en el sector de medios, al garantizar personalmente la parte de capital de la oferta hostil de 108 mil millones de dólares de su hijo David para comprar Warner Bros.

Los planes en curso de Oracle para liderar el proyecto de infraestructura de IA Stargate, valuado en 500 mil millones de dólares, y tomar una participación en las operaciones de TikTok en EU podrían seguir redefiniendo la riqueza de Ellison en 2026 y más allá.

Fortuna de Elon Musk ‘resiste’ salida del DOGE: ¿Cuánto subió?

Tras convertirse en el mayor donante en las elecciones de 2024, Musk pasó gran parte de la primavera en Washington, mientras su Departamento de Eficiencia Gubernamental recortaba fondos y ejecutaba despidos masivos en agencias federales.

Eso tuvo un costo para su patrimonio, ya que las acciones de Tesla se vieron fuertemente golpeadas, en parte por el rechazo de consumidores a su actividad política.

Sin embargo, su fortuna se recuperó después de que dejara la Casa Blanca tras un enfrentamiento público con Trump. Una reciente venta interna de acciones en SpaceX convirtió a la empresa en la compañía privada más valiosa del mundo y llevó su riqueza por encima de los 600 mil millones de dólares.

Musk enfrentó 'turbulencias' después de su salida del Gobierno de Trump por diferencias sobre el déficit. (Jamie Kelter Davis/Photographer: Jamie Kelter Davis)

Además, los accionistas de Tesla aprobaron un nuevo paquete de compensación que le abre un camino claro para convertirse en el primer billonario del mundo si cumple una ambiciosa serie de objetivos de desempeño en los próximos años.

La fortuna de Elon Musk cerrará 2025 en los 622 mil 700 millones de dólares, tras una ganancia anual acumulada de 190 mil 300 millones de dólares.

Gina Rinehart, la ‘reina’ de las tierras raras: ¿Cuándo ganó en 2025?

Pocos multimillonarios se beneficiaron tanto este año en la carrera por asegurar suministros de tierras raras como la persona más rica de Australia.

Principalmente a través de su empresa privada Hancock Prospecting, Rinehart ha reunido la mayor cartera de tierras raras fuera de China y se ha posicionado como una figura clave en la batalla geopolítica por el control de estos materiales, esenciales para tecnologías como semiconductores y vehículos eléctricos.

Gina Rinehart tiene diversas inversiones en negociones que involucran a Donald Trump, y ha sido invitada a la mansión del presidente en Florida. (Carla Gottgens)

También asistió a eventos en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Florida y es inversora en Trump Media, la empresa que opera la red social del presidente, Truth Social. Rinehart aumentó el tamaño de su participación en cerca de dos tercios en los tres meses hasta el 30 de junio.

Gina Rinehart sumó 12 mil 600 millones de dólares a su fortuna para llevarla a los 37 mil 700 millones de dólares.

¿Cuánto aumentó la fortuna de los Trump en 2025?

Desde que inició su campaña de reelección, Trump y su familia se involucraron en una serie de negocios que enriquecieron al clan a una escala sin precedentes en la historia presidencial moderna.

En los últimos 15 meses, la fortuna familiar creció cerca de 70 por ciento, incluso después de una caída reciente. En los días previos a su segunda asunción, Trump promovió memecoins con su nombre, que subieron con fuerza antes de desplomarse. Aun así, el token de Trump sumó más de 200 millones de dólares a la riqueza familiar, según el Bloomberg Billionaires Index.

La apuesta de Trump por las criptomonedas agregó 200 millones de dólares a su fortuna.

Trump también cofundó la plataforma cripto World Liberty Financial con sus hijos semanas antes de las elecciones de 2024. Desde entonces, Donald Trump Jr. y Eric Trump se volcaron a proyectos cripto, incluida la minera de activos digitales American Bitcoin.

Uno de los principales activos de Trump, una participación en Trump Media, se disparó en valor en diciembre tras anunciarse una fusión con la empresa de fusión nuclear TAE Technologies, aunque sigue más de 70 por ciento por debajo de sus máximos de enero.

El presidente también obtuvo una victoria en agosto cuando una multa civil por fraude de 464 millones de dólares fue anulada en apelación, aunque el tribunal mantuvo la conclusión de que había violado la ley al inflar el valor de activos como su complejo Mar-a-Lago.