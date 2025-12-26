Larry Ellison, magnate que ‘peleaba’ por Warner Bros, desplaza a Elon Musk como titán tecnológico 2025

Cuando comenzó el año, un multimillonario con estrechos vínculos con la Casa Blanca parecía destinado a ser el titán tecnológico más noticioso de 2025. Pero, tras 12 meses caóticos, Larry Ellison —y no Elon Musk— puede reclamar con justicia ese título.

El cofundador y presidente de Oracle, de 81 años, ha sido omnipresente y ha participado en casi todas las grandes noticias empresariales del año, desde el frenético auge (o burbuja) de la inteligencia artificial hasta los megacuerdos que sacuden a Hollywood.

Oracle incluso planea adquirir una participación en TikTok como parte de un plan algo forzado para ayudar a Donald Trump a salvar la popular aplicación de videos. En el camino, la fortuna de Ellison subió y bajó con la cotización de Oracle, una línea febril de una era volátil.

El año comenzó con Stargate, quizás el proyecto de centros de datos más audaz de todos. El 21 de enero, un día después de la asunción de Trump, el presidente anunció desde la Casa Blanca junto a Ellison, Sam Altman de OpenAI y Masayoshi Son, de SoftBank Group, un plan de 500 mil millones para construir infraestructura de IA.

Desde entonces, Oracle emprendió una expansión histórica de centros de datos optimizados para IA que avanza más rápido de lo que algunos esperaban. El proyecto llevó el flujo de caja de la compañía a terreno negativo por primera vez desde comienzos de la década de 1990. Pero Ellison, quien célebremente dejó pasar la revolución de la computación en la nube hace 15 años, es de pronto un referente de la IA.

En el verano, OpenAI firmó un acuerdo por unos 300 mil millones de dólares para alquilar una enorme capacidad de cómputo a Oracle, lo que encamina al principal laboratorio de IA a convertirse en el mayor cliente de la empresa.

Los inversionistas se entusiasmaron en septiembre cuando Oracle reveló la magnitud total de su negocio con OpenAI. El patrimonio neto de Ellison se disparó en 89 mil millones en un día, hasta 388 mil millones, el mayor aumento diario registrado por el Bloomberg Billionaires Index. Eso lo convirtió brevemente en la persona más rica del mundo, superando a Musk.

Larry Ellison, dueño de Oracle, tenía ‘el ojo puesto’ en Warner Bros

El crecimiento de su fortuna se alineó con las aspiraciones de su hijo David de convertirse en un magnate de Hollywood. En agosto, Skydance Media, de David Ellison, finalmente cerró un acuerdo para tomar el control de Paramount, una adquisición financiada en gran medida por Ellison padre.

Semanas después de cerrar el acuerdo por Paramount, David Ellison puso la mira en Warner Bros. Discovery, proponiendo tomar el control de la casa de Batman, Harry Potter y Bugs Bunny. Su padre se ofreció a ayudar a financiar la operación y presentó personalmente la propuesta a los ejecutivos de Warner Bros.

No tuvo éxito. Warner Bros rechazó la oferta de Paramount Skydance y aceptó otra de Netflix. En respuesta, el menor de los Ellison lanzó una oferta hostil, una jugada que su padre utilizó a comienzos de los 2000 para comprar PeopleSoft.

La segunda propuesta de Paramount fue rechazada, y Warner Bros puso en duda que la compañía pudiera cumplir con la porción de capital de su oferta. Ante ello, Larry Ellison aceptó garantizar personalmente 40 mil 400 millones de dólares de financiamiento. Es una suma enorme, incluso para él.

Acciones de Oracle se desploman tras ‘desembolso’ millonario en IA

En los últimos meses, la fortuna de Ellison se redujo, reflejando una caída en la acción de Oracle. Muchos inversionistas se han vuelto escépticos sobre el gasto en IA en general y consideran a Oracle especialmente vulnerable frente a sus pares, dado que acumuló mucha deuda para financiar su expansión de centros de datos y depende de OpenAI para una porción significativa de su negocio futuro.

Ellison es actualmente la quinta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto apenas inferior a 250 mil millones. Tiene activos suficientes para cubrir la garantía muchas veces.

Sin embargo, su alta concentración en acciones de Oracle hace incierto cuánto efectivo podría desplegar de inmediato si debiera aportar el respaldo completo de 40 mil 400 millones, lo que abre la posibilidad de que recurra a vender acciones o a pignorar más títulos.

Antes de 2025, Ellison usaba su dinero sobre todo para coleccionar trofeos —aviones, veleros, propiedades en Malibú y gran parte de la isla hawaiana de Lanai— y coqueteaba con Hollywood financiando películas de sus hijos. Ahora, su fortuna está atada al ferozmente disputado mercado de la IA y a una empresa de medios aún no probada y cargada de deuda, liderada por su hijo.