Buque de Qatar con gas natural licuado sale ‘rebotado’ del Estrecho de Ormuz: ¿Qué pasó?

Los precios de la energía se han disparado desde que EU e Israel iniciaron una nueva guerra contra Irán a finales de febrero.

Trump e Irán rechazaron sus propuestas de paz... y un buque con gas natural licuado (GNL) procedente de Qatar ‘pagó los platos rotos’.

El navío aparentemente tuvo que dar la vuelta en el Estrecho de Ormuz tras aproximarse inicialmente al paso reguardado por la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que refleja la continua incertidumbre sobre el precio del petróleo.

El barco Mihzem cambió de rumbo, alejándose del Estrecho de Ormuz, aunque sigue indicando a Pakistán como su próximo destino, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

Este lunes 11 de mayo por la mañana, el buque —que cargó un envío desde la planta de Ras Laffan de Qatar a finales de febrero— se dirigió a una zona del estrecho que Irán afirma controlar, tras las negociaciones entre el país y Pakistán.

Estas maniobras demuestran que los países del Golfo Pérsico aún no pueden exportar suministros energéticos a través del Estrecho de Ormuz, ya que Irán y Estados Unidos siguen muy lejos de alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra y reabrir esta ruta vital.

De tener éxito, el viaje del Mihzem habría supuesto el segundo envío de GNL qatarí que transita por el estrecho desde que comenzó la guerra con Irán a finales de febrero.

Algunos buques han dado media vuelta antes de completar su tránsito, mientras que otros han sido atacados cuando se dirigían al golfo de Omán. Este lunes 11 de mayo, QatarEnergy no respondió a la solicitud de comentarios. El buque Mihzem, con bandera de Singapur, es gestionado por una filial de MISC, según la base de datos de transporte marítimo Equasis. MISC no respondió a la solicitud de comentarios de Bloomberg.

Irán pacta con Pakistán paso de buques con gas por ‘urgencia’ en Asia

El cierre efectivo del Estrecho de Ormuz ha dejado varada en el Golfo Pérsico a cerca de una quinta parte de las reservas mundiales de GNL, lo que ha disparado los precios y provocado escasez en toda Asia. Los buques siguen enfrentándose a amenazas a la seguridad, ya que tanto Irán como Estados Unidos han implementado bloqueos de facto.

Qatar envió el fin de semana su primer cargamento de GNL a través del Estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra. Dicho buque se encuentra actualmente cerca de Pakistán. Otros dos buques cisterna cargados con GNL qatarí en el golfo también tienen a Pakistán como destino.

Los envíos forman parte del acuerdo de Pakistán con Irán para la adquisición de cargamentos adicionales de GNL que ayuden a satisfacer la demanda urgente, según informó Bloomberg el fin de semana. Antes de la guerra, aproximadamente tres buques metaneros salían del golfo diariamente a través del Estrecho de Ormuz.