Irán afirma que atacó a buques de Trump en Estrecho de Ormuz... pero EU lo niega: ‘Ninguno fue alcanzado’

El Comando Central de Estados Unidos informó que ha facilitado el paso de dos buques con bandera de EU por el estrecho de Ormuz. (Foto: EFE)

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos negó que uno de sus navíos militares había sido atacado al intentar atravesar el estrecho de Ormuz, como había informado la prensa iraní.

“Ningún navío estadounidense ha sido alcanzado. Las fuerzas estadounidenses siguen apoyando la operación ‘Project Freedom’ y el bloqueo naval de los puertos iraníes”, indicó en la red X el Comando Central, encargado de las operaciones militares en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo el llamado ‘Project Freedom’ para que las Fuerzas Armadas estadounidenses “guíen” barcos mercantes a través del estrecho de Ormuz, aunque eso no incluiría una escolta militar formal de los navíos.

El mandatario estadoundiense aseguró que cualquier interferencia con la operación para permitir el tránsito de navíos atrapados en el Golfo Pérsico por el conflicto “será tratada por la fuerza”.

¿Qué dijo Irán sobre el ataque a los barcos de EU en estrecho de Ormuz?

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria de Irán, informó antes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense citando fuentes locales.

Fars aseguró que dos misiles impactaron contra un navío de la Armada estadounidense cerca del puerto de Jask, en el flanco sur del estrecho de Ormuz, obligándole a abandonar su intento de cruzar el estrecho.

Tasnim, agencia vinculada a la Guardia Revolucionaria, citando a una fuente militar: “Irán está preparado para cualquier escenario en el estrecho de Ormuz. Ya se realizaron los primeros disparos”.

Una fuente militar informada declaró a la agencia Tasnim sobre las acciones hostiles de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz que Irán está plenamente preparado para cualquier escenario y que “los estadounidenses saben que Irán no permitirá la intimidación de Trump ni de las fuerzas estadounidenses”.

El tránsito por el estratégico estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 por ciento del petróleo mundial, ha sido restringido por Irán desde los primeros días de la guerra con Estados Unidos e Israel, desatada el 28 de febrero.

En respuesta, Estados Unidos también ha impuesto desde el 13 de abril un bloqueo naval sobre los puertos y buques iraníes en la zona.