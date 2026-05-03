250 millones de barriles de petróleo exportados y contando: EU sale ganón del bloqueo del estrecho de Ormuz

Estados Unidos se ha beneficiado de los cierres en el Estrecho de Ormuz.

Los buques tanque están llegando desde todos los rincones del mundo en cifras sin precedentes para cargar petróleo estadounidense. Tras cargar en Alaska y a lo largo de la costa del Golfo de Estados Unidos, regresan al mar con destino a Japón, Tailandia e incluso Australia.

En total, en las últimas nueve semanas, más de 250 millones de barriles de crudo provenientes de campos petroleros y depósitos en todo Estados Unidos han sido enviados al extranjero. Esto ha convertido nuevamente al país en el principal exportador de petróleo, superando a Arabia Saudita, y lo ha transformado en un salvavidas para los consumidores globales mientras el casi cierre del Estrecho de Ormuz estrangula los suministros de Medio Oriente.

Pero estas exportaciones récord también encienden alertas: ese colchón de suministro está siendo llevado rápidamente a su límite. Muchos expertos en energía cuestionan cuánto tiempo podrán mantenerse los envíos a este ritmo. Las reservas internas de Estados Unidos se están reduciendo con rapidez, con inventarios de petróleo y combustibles cayendo durante cuatro semanas consecutivas a niveles por debajo del promedio histórico. Al mismo tiempo, los productores estadounidenses tienen dificultades para aumentar la oferta.

“Los barcos vienen por nuestro petróleo, pero cuando volúmenes significativos salen del país, es de esperarse que el balance se ajuste”, dijo Clayton Seigle, investigador senior del Center for Strategic and International Studies en Washington. “Estamos cavando un hoyo al reducir nuestras reservas”.

El problema tiene consecuencias globales. Incluso con un flujo constante de exportaciones estadounidenses en semanas recientes, no ha sido suficiente para compensar la escasez causada por el bloqueo del Estrecho de Ormuz. El crudo Brent, referencia internacional, ha subido cerca de 50 por ciento desde el inicio de la guerra y la semana pasada superó los 126 dólares por barril, su nivel más alto desde 2022. Si los envíos de crudo de EU están cerca de su máximo, la competencia por el petróleo será aún más intensa.

Dentro de Estados Unidos, la inflación energética ya se perfila como un tema clave de cara a las elecciones intermedias de noviembre. Los precios de la gasolina al consumidor están en alza, y muchos votantes podrían cuestionar por qué se exporta tanto petróleo mientras los costos locales suben. El presidente Donald Trump ha presumido el auge exportador: “Ha sido increíble”, dijo el viernes. “La cantidad de petróleo y gas que estamos vendiendo ahora está en un nivel nunca antes visto”.

Tras la invasión rusa a Ucrania en 2022, el precio promedio de la gasolina sin plomo en EU superó los 5 dólares por galón. Ese umbral ha sido recordado por el secretario de Energía, Chris Wright, para contrastar con niveles actuales más bajos, aunque la tendencia vuelve a presionar al alza. Actualmente, el promedio ya rebasa los 4.40 dólares por galón.

“Estados Unidos está protegido, pero no aislado” de la crisis energética global, señaló Jay Singh, jefe de análisis de petróleo y gas en EU de Rystad Energy.

Gran parte del crudo que sale de Estados Unidos durante la guerra con Irán tiene como destino Asia. Hasta hace poco, las refinerías de la región dependían del Golfo Pérsico como principal fuente de suministro, pero el conflicto las ha obligado a girar hacia el petróleo estadounidense.

Un caso ilustrativo es Japón. Antes de la guerra, el país obtenía alrededor de 90 por ciento de su petróleo del Medio Oriente y solo pequeñas cantidades de Estados Unidos. Ahora es uno de los primeros en asegurar suministro estadounidense. Refinerías japonesas ya han comprado al menos 8 millones de barriles de crudo de EU para entregas en los próximos meses, según operadores del mercado.

En Singapur, centro clave del comercio de materias primas, las refinerías también han incrementado sus compras de crudo estadounidense. La demanda de Corea del Sur —históricamente el segundo mayor comprador de petróleo de EU— se mantiene sólida.

Aun así, Japón y Corea del Sur cuentan con reservas propias que funcionan como amortiguador. También continúan flujos limitados desde Emiratos Árabes Unidos y Omán. Sin embargo, persisten dudas sobre cuánto tiempo podrán sostenerse estos suministros, especialmente ante la falta de información pública sobre niveles de almacenamiento. Otros exportadores, como Brasil, tampoco ofrecen los tipos de crudo que más requieren estas economías asiáticas.